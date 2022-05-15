مبابي يحدد الموعد النهائي لحسم مصيره

اقترب الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، من الإعلان عن مستقبله في الموسم المقبل.



وينتهي عقد مبابي مع الفريق الباريسي هذا الموسم، ويرفض اللاعب كل عروض التجديد حتى الآن.



ووفقًا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الأيام القليلة المقبلة ستكون حاسمة لمستقبل مبابي الذي سيجري المحادثات الأخيرة مع الأشخاص المقربين له، قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن مستقبله.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مبابي سيحدد وقت الكشف عن القرار والطريقة التي سيبلغ بها كل الأطراف، بالإضافة إلى طريقة الإعلان عنه للمشجعين.



وأوضحت أن مبابي سيعلن عن قراره النهائي خلال الأسبوع المقبل، ويعد الانتقال إلى ريال مدريد الخيار الأقرب للنجم الفرنسي حتى الآن.



وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مكافأة التوقيع وحقوق الصور لا يمثلان أي مشكلة تمنع مبابي من الانتقال إلى ريال مدريد.