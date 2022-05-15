الكشف عن تفاصيل حالة محمد صلاح.. لماذا رفض الطبيب طلبه؟

كشفت تقارير صحفية، المحادثة التي دارت بين طبيب نادي ليفربول ونجم المنتخب المصري والنادي الانجليزي محمد صلاح، عقب إصابة الأخير خلال المواجهة مع تشيلسي مساء أمس السبت في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

وسقط صلاح أرضا دون أن يتدخل أو يحتك معه أي لاعب من نادي تشيلسي، في الدقيقة 31، وبدا أنه تعرض لإصابة عضلية.

وتدخل الطاقم الطبي لنادي ليفربول لإسعاف الفرعون المصري، قبل أن يقرر المدير الفني لليفربول، الألماني يورغن كلوب، استبداله بالبرتغالي ديوغو جوتا.

ووفقا لمراسل "ديلي ميرور" Daily Mirror البريطانية، ديفيد مادوك، فإن صلاح طلب من طبيب ليفربول التحامل على نفسه واستكمال مباراة فريقه أمام تشيلسي في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وأضاف الصحافي الإنجليزي في تغريدة نشرها على حسابه في موقع "تويتر"، أن طبيب ليفربول رفض بقاء صلاح في الملعب، وأخبر كلوب بضرورة استبداله خوفا من تفاقم إصابة النجم المصري وغيابه عن مباراة فريقه الهامة ضد ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة في بار يس في 28 من الشهر الجاري.

وانتهت المباراة بفوز ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح 6-5، بعد أن انتهى الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وتتبقى لليفربول ثلاث مباريات هذا الموسم، حيث يواجه ساوثهامبتون وولفارهامبتون في الجولتين الأخيرتين من الدوري الإنجليزي، قبل أن يختتم موسمه بمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا.

هذا وطمأن محمد صلاح جماهير فريقه باعلان جاهزيته لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد.

وكشفت المراسلة الرياضية الشهيرة، كاري براون، في تغريدة لها عبر حسابها في موقع "تويتر" بعد مباراة ليفربول وتشيلسي، أن صلاح سيكون جاهزا للمشاركة في نهائي دوري الأبطال.

وقالت: "سألت صلاح هل أنت جاهز لنهائي دوري أبطال أوروبا (ضد ريال مدريد)، فرد علي قائلا: نعم أنا بخير".