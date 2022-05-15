آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاثنين 16 مايو 2022

أعلنت هيئة المعابر و الحدود التابعة لوزارة الداخلية في قطاع غزة عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الإثنين (16 مايو):

و أوضحت الهيئة أن السفر سيكون الاثنين للحافلتين الثانية والثالثة من كشف المسافرين رقم (2022/21)، و الحافلة الثانية من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/19)

و دعت الهيئة المسافرين للتواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مؤكدة على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، و إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما دعت المسافرين لحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، و إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

للتسجيل والاستعلام عما يتعلق بشؤون السفر، يمكن الدخول عبر الرابط:

https://eservice.moi.gov.ps/