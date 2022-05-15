كتيبة جنين تحمل الاحتلال المسؤولية عن اغتيال الشهيد داود الزبيدي

حملت كتيبة جنين في بيان صادر عنها الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الشهيد البطل داود الزبيدي 42 عاماً، و الذي اغتالته قوات الاحتلال عقب اشتباك مسلح في مخيم جنين.

و قالت الكتيبة في بيانها: "إننا في كتيبة جنين – حزام النار، إذ نزف هذا الشهيد البطل الذي شهدت له ساحات المواجهة والقتال والاشتباك مع هذا العدو، لنؤكد على استمرار معركتنا ضد الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى حتى النصر والتحرير".

و أضاف البيان: "نعاهد الله ودماء الشهيد داود ورفاق دربه الشهداء أحمد السعدي وعبد الله الحصري وجميل العموري، أن نستمر في طريق الجهاد والمقاومة، دفاعاً عن مخيمنا وأرضنا وكل بلادنا، حتى التحرير وزوال الاحتلال".

و هذا نص بيان كتيبة جنين:

بسم الله الرحمن الرحيم

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

كتيبة جنين – حزام نار

تزف كتيبة جنين – حزام النار، الشهيد البطل داود محمد الزبيدي (42 عاماً)، والذي استشهد إثر تعرضه لعملية تصفية على يد الاحتلال، عقب إصابته واعتقاله في اشتباك مسلح في مخيم جنين.

إننا في كتيبة جنين – حزام النار، إذ نزف هذا الشهيد البطل الذي شهدت له ساحات المواجهة والقتال والاشتباك مع هذا العدو، لنؤكد على استمرار معركتنا ضد الاحتلال والانتقام لدماء الشهداء وتضحيات الأسرى حتى النصر والتحرير.

إن الاحتلال وأجهزته الإرهابية، تتحمل المسؤولية الكاملة عن تصفية المجاهد البطل داود الزبيدي، بعد إصابته بالرصاص وخطفه، ولن تمر هذه الجريمة دون عقاب من أبنائنا ومجاهدينا.

نعاهد الله ودماء الشهيد داود ورفاق دربه الشهداء أحمد السعدي وعبد الله الحصري وجميل العموري، أن نستمر في طريق الجهاد والمقاومة، دفاعاً عن مخيمنا وأرضنا وكل بلادنا، حتى التحرير وزوال الاحتلال.

نتقدم بالتعزية والمواساة من الأسير القائد زكريا الزبيدي ومن عائلة الزبيدي الكرام الذين قدموا الشهداء والأسرى قرباناً على طريق العزة والكرامة لشعبنا.

وإنه لجهاد نصر أو استشهاد

كتيبة جنين – حزام النار

الأحد 14 شوال 1443هـ - 15 مايو 2022م