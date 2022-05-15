تعقيب من حركة حماس بعد الإعلان عن استشهاد الزّبيدي

نعت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) إلى شعبنا الفلسطيني وأمَّتنا العربية والإسلامية، الأسير المحرَّر داوود الزبيدي، الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجروح أصيب بها برصاص العدو الصهيوني، بعد اشتباك مع جنوده الجمعة الماضية عند اقتحامه مخيم جنين.

وقالت الحركة خلال بيان لها ان جرائم الاحتلال في استهداف شعبنا وشبابه المقاومين، بالملاحقة والاعتقال والاغتيال، لن تزيدهم إلاّ صموداً وإصراراً على المضي قدماً في طريق المقاومة الشاملة، دفاعاً عن حقوقهم المشروعة حتى تحرير الأرض والمقدسات.

وتابعت : "نوجّه تحيَّة الفخر والاعتزاز ببطولة أهلنا وشبابنا في جنين الصمود، وفي عموم الضفة الغربية المحتلة، الذين يقدّمون نماذج مشرّفة من الإقدام والاستبسال، والتصدّي لتصعيد الاحتلال وجرائمه، ونشيد بتلاحمهم صفاً واحداً في مواجهة اعتداءات الاحتلال واقتحاماته، وندعوهم إلى مواصلة الاشتباك مع العدو بكل الوسائل وفي كل الساحات حتّى دحره عن أرضنا وتحقيق تطلعاتنا في التحرير والعودة.