هيئة الأسرى تحمل الاحتلال المسؤولية عن استشهاد الزبيدي

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حكومة الاحتلال الإسرائيلية وادواتها، المسؤولية الكاملة عن استشهاد الأسير داود الزبيدي من مخيم جنين، والذي تم إطلاق النار عليه يوم الجمعة الماضي خلال اقتحام المخيم لاعتقال احد المطلوبين لديها.

واوضحت الهيئة ان الأسير الزبيدي نقل من مستشفيات جنين الى الداخل المحتل، لخطورة حالته ووضعه الصحي حيث اخترق الرصاص بطنه، مما تسبب له بنزيف حاد وتهتك احشائه واجهزة جسده، وبهذه الجريمة يرتفع عدد شهداء الحركة الاسيرة الى 228 شهيداً، كون حكومة الاحتلال اعلنت امس السبت ان داود معتقل وهو على سرير مستشفى رامبام في حالة غيبوبة.

واضافت الهيئة " داوود تم استهدافه لغرض تصفيته، حيث تم إطلاق النار عليه داخل المخيم، بالرغم من وجوده في مكان بعيد عن المنطقة المستهدفة والاشتباكات، وان وحدة القناصة الإسرائيلية التي كانت تعتلي اسطح بيوت المخيم، نفذت عملية الاغتيال مع سبق الإصرار، وكانت متأكدة بأن المستهدف داود وانها تريد قتله دون وجود اي سبب حقيقي يبرر ذلك".

وتنعي الهيئة ممثلة برئيسها اللواء قدري ابو بكر ونائب رئيس الهيئة الدكتور عبد القادر الخطيب والوكلاء المساعدين والمدراء العامين وكافة مديرياتها والعاملين فيها وباسم مؤسسات الاسرى والحركة الاسيرة في سجون الاحتلال والاسرى المحررين الاسير داود، متمنين من الله ان يتغمده بواسع رحمته، وتتقدم من الأسير القائد زكريا ومن عموم ال الزبيدي بأصدق التعازي والمواساة لهذا المصاب الجلل.

وتشير الهيئة الى ان داود اسير محرر امضى في سجون الاحتلال 9 سنوات، وهو شقيق الأسير القائد عضو المجلس الثوري لحركة فتح زكريا الزبيدي المعتقل في سجون الاحتلال، كما انه متعقل منذ امس بقرار من حكومة الاحتلال كما ذكرنا سابقاً.