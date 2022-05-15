الاحتلال يعترف: جندي "إسرائيلي" أطلق النار على بعد حوالي 190 مترا من شيرين أبو عاقلة

اعترفت "اسرائيل" ظهر اليوم الأحد 15/5/2022 نقلاً عن مسؤول " اسرائيلي" بأن جندياً اسرائيلياً أطلق النار على بعد حوالي 190 مترا من شيرين أبو عاقلة وقد يكون أصابها.

وتابع المسؤول الاسرائيلي وفقا لهآرتس ان الجندي كان جالساً في سيارة جيب مسلحاً ببندقية بعدسة تلسكوبية ، موضحاً ان الجندي المتهم باغتيال شيرين قال في استجوابه إنه لم يرها ولا يعرف أنه أطلق النار عليها، على حد زعمة.

ويشار الى ان قوات الاحتلال الاسرائيلية اغتالت الصحفية شيرين ابو عاقلة مراسلة قناة الجزيرة ، بعد ان اطلقت قوات الاحتلال النار صوبها في مخيم جنين ، وسط ادانه عربية ودولية ومطالبات بفتح تحقيق نزيه للكشف عن القاتل.



