استشهاد شقيق زكريا الزبيدي متأثراً بإصابته في اشتباكات جنين

قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد 15/5/2022، أن داوود الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي استشهد في مستشفى "رامبام بحيفا" متأثراً بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات جنين بالضفة المحتلة.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الزبيدي استشهد في مستشفى رامبام بحيفا متأثرا بجراحه التي أصيب بها في اشتباكات جنين.

وأصيب الزبيدي بجراح خطيرة في بطنه، خلال اقتحام الاحتلال لمخيم جنين قبل يومين.

واقتحمت قوة كبيرة من قوات الاحتلال مخيم جنين يوم الجمعة الماضية، وشنت هجوماً على منزل المقاوم محمود الدبعي، مما أدى لمقتل ضابط صهيوني وإصابة الزبيدي أنذاك، الذي أعلن عن استشهاده اليوم.

فيما بعد أبلغت سلطات الاحتلال عائلة الزبيدي من مخيم جنين، بأنه محتجز لديها وهو بحالة صحية خطيرة، وذلك بعد نقله لمستشفى رمبام لخطورة حالته، بعد أن أصيب برصاصه في البطن.

وداود محمد عبد الرحمن الزبيدي (٤٣ عاماٍ) من مخيم جنينً، أسير محرر قضى في سجون الاحتلال أكثر من ١٢ عاماً، والدته سميرة الزبيدي وشقيقه طه استشهدا خلال معركة ومحررة مخيم جنينً في نيسان ٢٠٠٢ .

تعرض أشقاء داود للاعتقال جميعاً، فيما هُدم منزلهم مرتان، وهو شقيق الأسير زكريا الزبيدي ، في آخر اعتقال قضى ١٨ شهراً بين حكم واداري.







