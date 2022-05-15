امتى تاكل البيتزا بالشوكة والسكينة؟ فيديو حصد 6 مليون شخص على مدار عدة أيام بعد ان قامت خبيرة الإتيكيت لوسي تشالنجر ، 38 عامًا، ببريطانيا خلال الفيديو الذي بثته عل تطبيق "التيك توك" تحت عنوان " امتى تاكل البيتزا بالشوكة والسكينة؟ حيث عرضت مقطع فيديو عن عن اتيكيت تناول البيتزا على طريقة أبناء الطبقة العليا في المجتمع ، الفيديو اعتبره البعض لايتناسب مع البيتزا وخاصة انها من المأكولات التي لابد ان يتم تناولها بأريحيه دون أي قود او تدخل للشوكة والسكينة الان ان فيديو الاتكيت امتى تاكل البيتزا بالشوكة والسكينة؟ اثار الضجة.

امتى تاكل البيتزا بالشوكة والسكينة؟

خبيرة الإتيكيت لوسي تشالنجر ، 38 عامًا،أثارت الجدل ببريطانيا الجدل بمقطع فيديو نشرته على تطبيق "التيك توك"، عن اتيكيت تناول البيتزا على طريقة أبناء الطبقة العليا في المجتمع، والذى حصل وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل " البريطانية على إعجاب أكثر من 6 مليون شخص.

امتى تاكل البيتزا بالشوكة والسكينة؟

أوضحت لوسى في مقطع الفيديو، إتيكيت تناول البيتزا بأدوات المائدة وكيفية تقطيعها، مصرة على أنه يجب تناول البيتزا بالسكين والشوكة، والبدء بأصغر نقطة في الشريحة المثلثة.

الفيديو امتى تاكل البيتزا بالشوكة والسكينة؟ "في العشاء الرسمي في بريطانيا، من غير المحتمل أن تحصل على بيتزا..لكن إذا تناولت بيتزا في عشاء رسمي يجب أن تستخدم السكين والشوكة، وتبدأ بقطع مثلثًا داخل البيتزا، مع البدء من المنتصف، ثم بحركة متعرجة، اقطع البيتزا وكرر قطع مثلث أخر، واقطع جزءًا صغيرًا بالشوكة، وتناوله مع تكرار الطريقة".

وأشارت إلى أنه "يمكنك تناول البيتزا بأي طريقة لكن عند تناولها في دعوة رسمية يجب استخدام السكين والشوكة."

امتى تاكل البيتزا بالشوكة والسكينة؟

وحصل مقطع الفيديو على ردود فعل متباينة، حيث قال بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إنه من غير المرجح أن يتبنوا النهج الرسمي عند تناول البيتزا.

وقال أحد المعلقين: "لا تهتم إذا كنت آكل في قصر باكنجهام مع الملكة، فأنا أحملها وأطويها بيدي".

وأضاف آخر: "إذا أمسكت بي في أي وقت، فإن هذا يخرجني من بؤسي"، بينما قال ثالث: "مسرور لأنني لا أذهب إلى أماكن رسمية سأكون غاضبًا جدًا لأنني لم أتمكن من دفعها في فمي فقط."

امتى تاكل البيتزا بالشوكة والسكينة؟

ونال مقطع الفيديو إعجاب البعض وعبروا عن تقديرهم لهذه الطريقة في تناول البيتزا، حيث كتب أحدهم: "أنا آكل البيتزا بالسكين والشوكة أيضًا، أنا أكره الأصابع اللزجة."

ووافق آخر على ذلك، مضيفًا: "الجميع هنا يستخدم السكين والشوكة للبيتزا عندما نكون في مطعم ، وفي المنزل عادةً ما نستخدم اليدين فقط."