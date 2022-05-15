سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022 ، تشهد اسعار الذهب في مصر استقراراً متأثراً بسعره بالثبات في تعاملات البورصة العالمية ، حيث بلغ سعرة للأوقية 1810، حيث سجل عيار سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 743 جنيهًا ، في حين سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 955 جنيها ، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1115جنيها في حين سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274جنيها "فلسطين اليوم" خلال تقريرها سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 743 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 955 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1115جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274جنيها.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022

اسعار السبائك

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5575 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11150 جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22300 جنيه.





سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8970 جنيها.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022

سجلت أسعار الذهب في مصر رحلة هبوط منذ منتصف تعاملات الاثنين الماضي، ليوصل المعدن الأصفر تراجعاته هذا الأسبوع ويخسر قرابة 90 جنيها في كل جرام لكافة الأعيرة المتداولة، ورغم تمكن الذهب من تسجيل بعض الصعود في وسط الأسبوع لكن إجمالا سجلت الأسعار هبوط واضح بعد نزول عيار 18 دون 1000 جنيها وكذلك تراجع عيار 21 دون 1200 جنيها للجرام

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022

على الصعيد العالمي للذهب شهدت أسعار الذهب في ختام تداولات الجمعة هبوط بأكثر من 1% مُحققًا رابع أسبوع متتالي من الانخفاض، حيث أدى الارتفاع القوي للدولار مع أسعار الفائدة الأميركية، وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1808.89 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 4 فبراير 2022 عند 1798.86 دولار، وقد انخفض بنحو 4% هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1808.20 دولار.

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,269 شراء 1,280

عيار 22 بيع 1,163 شراء 1,173

عيار 21 بيع 1,110 شراء 1,120

عيار 18 بيع 951 شراء 960

عيار 14 بيع 740 شراء 747

عيار 12 بيع 634 شراء 640

الاونصة بيع 39,453 شراء 39,808

الجنيه الذهب بيع 8,880 شراء 8,960

الكيلو بيع 1,268,571 شراء 1,280,000

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022

اسعار الذهب عيار 24 1,120 جنيه $60.58

سعر الذهب عيار 22 1,027 جنيه $55.53

اسعار الذهب عيار 21 980.07 جنيه $53.01

اسعار الذهب عيار 18 840.06 جنيه $45.44

سعر الذهب عيار 14 653.37 جنيه $35.34

سعر الذهب عيار 12 560.03 جنيه $30.29

سعر الذهب عيار 9 420.02 جنيه $22.72

اسعار أوقية الذهب 34,834 جنيه $1,884

اسعار جنيه الذهب 7,841 جنيه $424.08

اسعار كيلو الذهب 1,120,057 جنيه $60,582

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15/5/2022

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

10 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

9 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

8 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

7 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

6 مايو 1,120 980.18 840.15 653.44 560.09

5 مايو 1,116 976.58 837.06 651.04 558.03