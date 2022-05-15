هيئة الأسرى: الاحتلال يماطل في تقديم العلاج اللازم للأسير نضال رضوان

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد ونقلاً عن محاميها حول الحالة الصحية للأسير نضال رضوان(22 عاما) من مدينة قلقيلية، والذي يقبع حالياً في سجن "النقب"، حيث يشتكي الأسير من رضوض بالقدمين وألم متواصل بالظهر و يعاني من مشاكل بالاعصاب نتيجة الاعتداء عليه يوم اعتقاله.

وأكدت الهيئة أن الاحتلال يستمر في ممارسة سياسة الاهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى، وأشارت الى أن إدارة معتقل "النقب" تماطل في تقديم العلاج المناسب للأسير رضوان وتكتفي بإعطائه المسكنات فقط.

يذكر أن قوات الاحتلال كانت قد اعتقلت الشاب "رضوان" بتاريخ 6/1/2020 بعد اقتحام منزل عائلته في بلدة عزون، واقتادته الى التحقيق في معتقل "الجلمة" والذي استمر معه لمدة شهر، وحكم عليه بالسجن الفعلي لمدة 33 شهراً، إضافةً الى غرامة مالية مقدارها 5000 شيقل.