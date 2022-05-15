بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24 ، تشهد اسعار الذهب في مصر استقراراً متأثراً بسعره بالثبات في تعاملات البورصة العالمية ، حيث بلغ سعرة للأوقية 1810، حيث سجل عيار سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 743 جنيهًا ، في حين سجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 955 جنيها ، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1115جنيها في حين سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274جنيها "فلسطين اليوم" خلال تقريرها بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24





بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24

سجلت أسعار الذهب عيار 14 نحو 743 جنيهًا.

وسجلت أسعار الذهب عيار 18 نحو 955 جنيها.

كما سجلت أسعار الذهب عيار 21 نحو 1115جنيها.

فيما سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 1274جنيها.





بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24

اسعار السبائك

سجلت سبيكة الذهب وزن 5 جرامات نحو 5575 جنيها.

وسجلت سبيكة الذهب وزن 10 جرامات نحو 11150 جنيها.

كما سجلت سبيكة الذهب وزن 20 جراما نحو 22300 جنيه.

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24

سجل سعر الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 8970 جنيها.

يُضاف إلى سعر الجرام تكلفة مصنعيه الذهب، وتختلف من منتج لآخر.

يتنوع الذهب على عدة عيارات صُنِّفت وفقاً لنسبة الذهب في كل كيلو، أغلاها عيار 24 لوجود أعلى نسبة للذهب به تبلغ 99%.

لا صحة لما أثير ببعض المواقع الإخبارية، وتم تداوله على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن توقف عمليات بيع وشراء المشغولات الذهبية التي تم دمغها بالطرق التقليدية "القلم" مع سعي وزارة التموين استبدالها بالدمغة بالليزر وذلك " تماشيا مع تطورات العصر".

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24

سجلت أسعار الذهب في مصر رحلة هبوط منذ منتصف تعاملات الاثنين الماضي، ليوصل المعدن الأصفر تراجعاته هذا الأسبوع ويخسر قرابة 90 جنيها في كل جرام لكافة الأعيرة المتداولة، ورغم تمكن الذهب من تسجيل بعض الصعود في وسط الأسبوع لكن إجمالا سجلت الأسعار هبوط واضح بعد نزول عيار 18 دون 1000 جنيها وكذلك تراجع عيار 21 دون 1200 جنيها للجرام

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24

على الصعيد العالمي للذهب شهدت أسعار الذهب في ختام تداولات الجمعة هبوط بأكثر من 1% مُحققًا رابع أسبوع متتالي من الانخفاض، حيث أدى الارتفاع القوي للدولار مع أسعار الفائدة الأميركية، وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7% إلى 1808.89 دولار للأونصة، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ 4 فبراير 2022 عند 1798.86 دولار، وقد انخفض بنحو 4% هذا الأسبوع، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1808.20 دولار.





بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,269 شراء 1,280

عيار 22 بيع 1,163 شراء 1,173

عيار 21 بيع 1,110 شراء 1,120

عيار 18 بيع 951 شراء 960

عيار 14 بيع 740 شراء 747

عيار 12 بيع 634 شراء 640

الاونصة بيع 39,453 شراء 39,808

الجنيه الذهب بيع 8,880 شراء 8,960

الكيلو بيع 1,268,571 شراء 1,280,000

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24

اسعار الذهب عيار 24 1,120 جنيه $60.58

سعر الذهب عيار 22 1,027 جنيه $55.53

اسعار الذهب عيار 21 980.07 جنيه $53.01

اسعار الذهب عيار 18 840.06 جنيه $45.44

سعر الذهب عيار 14 653.37 جنيه $35.34

سعر الذهب عيار 12 560.03 جنيه $30.29

سعر الذهب عيار 9 420.02 جنيه $22.72

اسعار أوقية الذهب 34,834 جنيه $1,884

اسعار جنيه الذهب 7,841 جنيه $424.08

اسعار كيلو الذهب 1,120,057 جنيه $60,582

بكم سعر الذهب في مصر النهاردة الأحد 15/5/2022 عيار 21 و عيار 24

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

13 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

12 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

10 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

9 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

8 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

7 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

6 مايو 1,120 980.18 840.15 653.44 560.09

5 مايو 1,116 976.58 837.06 651.04 558.03

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا