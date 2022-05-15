نائبة "إسرائيلية" تتبجح: لا أشعر بالأسف لاغتيال شيرين أبو عاقلة

قالت "ميراف بن أري" رئيسة لجنة الأمن الداخلي في الكنيست "الإسرائيلي" أنها لا تشعر بالأسف على اغتيال مراسلة قناة الجزيرة في الأراضي الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، في مخيم جنين بالضفة المحتلة، الأربعاء الماضي.

وجاءت تصريحات بن أري، خلال مقابلة أجرتها معها القناة "12" الإسرائيلية، ضمن برنامج "واجه الصحافة".

وتنتمي بن أري إلى حزب "ييش عتيد"، الذي يرأسه رئيس الوزراء البديل ووزير الخارجية يائير لبيد.

وعندما نشر أحد الصحافيين العاملين في القناة "12" أقوال بن أري على حسابه في "تويتر" حظي موقفها بتأييد عدد كبير من المعلّقين.

وفي سياق آخر، أعلن زعيم الحركة الكهانية النائب إيتمار بن غفير أنه سيتوجه إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، لمنع تقديم الخدمات الطبية لداود الزبيدي، الذي أصيب، أمس الجمعة، بجراح بالغة عند مداهمة قوات الاحتلال مخيم جنين.

وكتب بن غفير على حسابه في "تويتر" أنه لن يسمح بتقديم العلاج لمن أطلق النار على جنود الاحتلال.

ويشار إلى أنّ بن غفير الذي يلعب دوراً في قيادة حملات تدنيس المسجد الأقصى يعلّق في صالون منزله صورة باروخ غولدشتاين، منفذ المجزرة في المسجد الإبراهيمي عام 1994، والتي استشهد فيها 29 من المصلين وجرح العشرات وهم ركوع في صلاة الفجر.