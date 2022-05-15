سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 15/5/2022 وعيار 21

سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 15/5/2022 عيار 21 ، يواصل المواطنون في الأردن وغيرها من الدول العربية مما تتعامل مع الذهب الاردني والسعر بالدينار ، حيث شهدت اسعار الذهب في الاردن اليوم استقراراً بعد انخفاض طرأ على سعر صرف بالأمس بقيمة مترواحة بين 70-80 قرشاً للغرام الواحد ، وذلك وفقا للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لمحلات تجارة وصناعي الحلي ، وسط تحذيرات للمواطنين من الوقوع في فخ أي عروض "وهمية" على أسعار الذهب أو شرائه إلكترونياً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي ن لذلك تقدم لكم وكالة "فلسطين اليوم" الاخبارية سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 15/5/2022 عيار 21

سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 15/5/2022 عيار 21

ووفقا للتسعيرة فقد انخفض سعر بيع الغرام الواحد من عيار 21 قيراط الأكثر طلبا بين المواطنين إلى 37 دينارا، والشراء إلى 35.5 دينار.

وانخفض أيضا سعر بيع الغرام الواحد من عيار 24 قيراط إلى 43.5 دينار، والشراء إلى 41 دينارا، أما سعر بيع وشراء عيار 18 قيراط فانخفض إلى 33.1 و30.1 دينار على التوالي.

سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 15/5/2022 عيار 21

وكان نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، ربحي علاّن، حذر المواطنين من الوقوع في فخ أي عروض "وهمية" على أسعار الذهب أو شرائه إلكترونياً عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعا علاّن المواطنين ، لطلب فاتورة رسمية ومختومة عند شراء الذهب، موضح فيها الوزن والسعر للغرام وأجور الصائغ والسعر الإجمالي، مؤكداً أنه في حال وجود أي خلل أو تلاعب فيها، على المواطن مراجعة النقابة لتتخذ بدورها الإجراء اللازم الذي قد يصل لإغلاق المحل.

وقال إن أسعار الذهب عالمية ومتغيرة يومياً، ولا يمكن إخضاعها لأي تخفيضات موسمية أو عروض، مشيراً إلى أن النقابة تنشر الأسعار يوماً بيوم، وتعممها على أصحاب المحلات.

وأوضح أن تجار الذهب يحققون أرباحهم من خلال أجور الذهب أو ما يعرف بالمصنعية وليس من الذهب نفسه، لأن المواطن الأردني يشتري الذهب لغايات الادخار والاستثمار، ويعتبره سلعة نقدية.

وبين أن التجار يدفعون بدل رسوم دمغة المواصفات والمقاييس، وضريبة دخل، وبدل مصنعية للمستورد، ورسوم جمركية، وهو ما يبدد أي إعلانات وهمية.

ويبلغ عدد محال صياغة الحلي والمجوهرات في الأردن قرابة 1000 محل موزعين في عموم المملكة.

سعر الذهب في الاردن اليوم الأحد 15/5/2022 عيار 21

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال في الاردن بالدينار الاردني

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.96 دينار $60.58

سعر الذهب عيار 22 39.38 دينار $55.53

اسعار الذهب عيار 21 37.59 دينار $53.01

اسعار الذهب عيار 18 32.22 دينار $45.44

سعر الذهب عيار 14 25.06 دينار $35.34

سعر الذهب عيار 12 21.48 دينار $30.29

اسعار أوقية الذهب 1,336 دينار $1,884

اسعار جنيه الذهب 300.69 دينار $424.08

اسعار كيلو الذهب 42,955 دينار $60,582