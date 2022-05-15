تمثال أبو الهول وهو نائم يثير ضجة كبيرة

انتشرت صور أشهر تمثال مصري تمثال أبو الهول وهو نائم كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار جدلاً كبيراً وفتح باباً للنقاش بين النشطاء والمصريين بشكل عام، ليشكل تمثال أبو الهول وهو نائم ترنداً طال البحث عنه على مواقع البحث المعروفة، لذا حرص موقع وفريق وكالة فلسطين اليوم الإخبارية على معرفة طبيعة وتفاصيل تمثال أبو الهول وهو نائم وسبب نشرها بهذه الطريقة .

تمثال أبو الهول وهو نائم

فقد تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور لتمثال أبو الهول وهو نائم، مما أثار جدل الكثير من النشطاء ورواد التواصل الاجتماعي، و تم تداول الصور بشكل كبير معلقين عليها بأن أبو الهول بدون ترميم يدل على أن هناك أمر غريب.

وتصدرت صور أبو الهول مؤشر البحث على موقع جوجل لأكثر الكلمات بحثاً في مصر خلال الساعات الماضية.





وعلق المصريون في تعليقاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: "حاجة غريبة جدًا اللي بتحصل دلوّقتي.. أبو الهُول النهارده الصُبح ودون أيّ تدخُل لعمليات ترميم أو تأثير بشري، التقطت ليه صور كتير من شخصيات كتير جدًا وانتشرت على وسائل التواصل بأن "عينه مغمضة" على عكس المُعتاد.. يعنى إيه؟ يعنّي زيّ ما أنتَ شايف في الصور كده عيون مقفولة وباين كأنه "نام".. ودي صور مُتعددة ومن مصادر مُختلفة وفي فيديوهات بتُؤكد إن الصور دي مش فوتوشوب.. في ناس بتقول إنها إشارة لقُرب حدوث أمرٍ ."

و في هذا الصدد أكد كبير الأثريين بوزارة السياحة والأثار، د. مجدي شلبي أن بالطبع هذا الكلام غير صحيح بالمرة وأنها خرافة ليس أكثر .

وأوضح د. مجدي شلبي أن تمثال أبو الهول كما هو، ولم يحدث له أي تغيير، ولكن من نشر تلك الصور قام باستخدام الفوتوشوب أو قام بتصوير ابو الهول بزاوية تصوير معينة اظهرت عيون أبو الهول نائم ليس اكثر .

وأكد كبير الأثريين على أن أي شخص يذهب إلى منطقة الأهرامات غدًا، أو في أي وقت لاحق سوف يشاهد تمثال أبو الهول كما هو .

وأوضح د. مجدي شلبي، أن تمثال أبو الهول تمثال فريد، فهو من أكبر التماثيل من حيث الطول والوزن، ما جعل له أهمية كبرى، لذلك من يبحث عن الشهرة يخلق قصص وهمية عن تمثال أبو الهول، ليس من الأن فقط بل منذ قدماء المصريين فتمثال أبو الهول من أكثر التماثيل الأثرية التي اشتهرت بالخرافات و القصص الوهمية.