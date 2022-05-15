3.9 مليون ناخب يتوجهون للتصويت للانتخابات النيابية اللبنانية اليوم

فتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم، الأحد 15/5/2022، أبوابها أمام الناخبين اللبنانيين، في أول انتخابات نيابية في البلاد تعقب سلسلة أزمات، بينها انهيار اقتصادي كبير .

ويحق لنحو 3.9 ملايين ناخب، أكثر من نصفهم من النساء، التوجه إلى صناديق الاقتراع التي ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة مساءً، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات. ومن المرجح أن تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.

ورغم ازدياد عدد المرشحين المناوئين للأحزاب التقليدية، مقارنة بانتخابات 2018، لا يعوّل كثيرون على تغيير في المشهد السياسي ليتيح معالجة القضايا الكبرى في البلد ذي الموارد المحدودة والبنى التحتية المهترئة والفساد المستشري في مؤسساته.

وتجري الانتخابات على وقع انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850. وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر، وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.

كما تأتي بعد نحو عامين على انفجار في مرفأ بيروت، في الرابع من آب/أغسطس 2020، الذي دمر جزءاً كبيراً من العاصمة وأودى بأكثر من مئتي شخص وتسبّب بإصابة أكثر من 6500 آخرين. ونتج الانفجار، وفق تقارير أمنية وإعلامية، عن الإهمال وتخزين كميات ضخمة من مواد خطرة تدور تحقيقات حول مصدرها، من دون أي إجراءات وقاية.