صحيفة بريطانية تكشف : بوتين مصاب بسرطان الدم



ذكرت "ذا تايمز" البريطانية في تقري لها، أمس السبت، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مصاب بسرطان الدم، وقد خضع بسببه لعملية جراحية في ظهره قبل وقت قصير من غزوه لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن مجلة "نيولاينز" الأميركية قولها، إن أحد الأثرياء الروس المقرب للكرملين قد ذكر ذلك في تسجيل خلال نقاش له مع أحد المستثمرين الغربيين، منتصف مارس/آذار الماضي.

وخلال التسجيل، يشكو الروسي من أن بوتين قد أصيب "بالجنون"، ويشير إلى "الاستياء العميق" السائد في روسيا حيال الوضع الاقتصادي، وأن الجميع أصبحوا يتمنون "وفاة بوتين".

ويشرح الثري الروسي، كيف دمّر بوتين الاقتصادين الروسي والأوكراني، واقتصاديات أخرى عديدة، ويقول: "يمكن لشخص مجنون واحد أن يقلب العالم رأسا على عقب".

تكهنات بشأن صحة بوتين

ونبهت "ذا تايمز" إلى سريان تكهنات بشأن صحة بوتين بعد مشاهدته يعرج في مناسبات عديدة، وشوهد أثناء اجتماعه في إبريل/نيسان الماضي بوزير الدفاع، سيرغي شويغو، ممسكا بحافة الطاولة يتكئ عليها. وأن مما أثار مزيدا من التكهنات أنه لُفّ ببطانية من الصوف السميك خلال موكب يوم النصر الأسبوع الماضي.

وأشارت تايمز إلى أن تحقيقا أجرته "برويكت"، وهي صحيفة روسية مستقل، تحدث عن عادة بوتين في أخذ حمامات من الدم من قرون الرنة الصغيرة. وأن شويغو سبق أن قدم بوتين إلى العلاج البديل خلال رحلة لسيبيريا، وأن ثلاثة أطباء يرافقونه في كل مكان يذهب إليه، بينهم طبيب أورام ماهر في علاج السرطان.

أما ما يلاحظ من انتفاخ في وجه بوتين، فيفسره خبراء طبيون بأنه يمكن أن يكون نتيجة استخدامه منشطات تعالج السرطان.