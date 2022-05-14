سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 15 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فسطين اليوم الإخبارية، العديد من أسعار العملات في الدول العربية، وفي هذا المقال نقدم لكم أسعار الدولار في سوريا، ويبحث عنها شريحة كبيرة من المتابعين، من التجار والمقبلين على الزواج، ونتيجة كثرة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 15 مايو 2022

استقرار أسعار الدولار اليوم في سوريا

استقر سعر الدولار في سوريا، صباح اليوم الأحد 15 مايو 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 15 مايو 2022

سعر الدولار اليوم في سوريا

فقد حافظ سعر الدولار اليوم في سوريا على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 3935 ليرة للشراء، و3970 ليرة للبيع، بحسب منصة "liranews" المتخصصة في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 15 مايو 2022

سعر اليورو والإسترليني اليوم في سوريا

سعر اليورو

استقر سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 4089 ليرة للشراء، و4131 ليرة للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وانخفض سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) لينزل إلى مستوى 4795 ليرة للشراء، و4848 ليرة للبيع، مقابل 4802 ليرة للشراء، و4854 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 15 مايو 2022

سعر الريال السعودي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) نحو 1047 ليرة للشراء، و1060 ليرة للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وبلغ سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا خلال مستهل تعاملات السبت لدى السوق الموازية غير الرسمية نحو 1068 ليرة للشراء، و1081 ليرة للبيع.

سعر الدولار في سوريا اليوم الأحد 15 مايو 2022

سعر الدينار الكويتي

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 12816 ليرة للشراء، و12955 ليرة للبيع