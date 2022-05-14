قوات الاحتلال تنصب حاجزاً غرب جنين

نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، حاجزاً على مدخل قرية رمانة غرب مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن جنود الاحتلال نصبوا حاجزاً عسكرياً على مدخل قرية رمانة، وقاموا بإيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات ركابها.

وأوضحت المصادر، أن إقامة الحاجز أدى الى إعاقة تحركات المواطنين.

ويُشار إلى أن منفذا عملية "إلعاد" البطولية، مؤخراً، والتي أدت لمقتل 3 "إسرائيليين" هما من سكان قرية رمانة غرب مدينة جنين.

وتتعمد قوات الاحتلال، إغلاق الطرق والمفترقات الرئيسية المؤدية للمدن والقرى بالضفة الغربية المحتلة، تحت حجج البحث عن مطلوبين لجيش الاحتلال.