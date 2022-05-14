بالصور ليفربول يتوج بطلًا لكأس الاتحاد الإنجليزي على حساب تشيلسي

توج ليفربول، مساء اليوم السبت، بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الثامنة في تاريخه، بعد تغلبه على تشيلسي بركلات الترجيح (6-5).



وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، بعدما تسابق لاعبو الفريقين على إهدار الفرص السهلة أمام المرميين، على ملعب ويمبلي.



وبذلك، أصبح تشيلسي أول فريق منذ نيوكاسل في أعوام (1974 و1998 و1999) يخسر 3 نهائيات متتالية في كأس الاتحاد الإنجليزي، وذلك بعد خسارة البلوز لنهائي البطولة موسم (2019- 2020) أمام آرسنال، ونهائي الموسم الماضي (2020- 2021) أمام ليستر سيتي.



ويُشار إلى أنه تواصلت عقدة تشيلسي أمام ليفربول في ركلات الترجيح بالخسارة في المرات الـ4 السابقة التي وصلت فيها مواجهتهما إلى ركلات الترجيح، وذلك في دوري أبطال أوروبا موسم (2006- 2007) وفي السوبر الأوروبي موسم (2019- 2020) وفي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية هذا الموسم.



جدير ذكره أن ليفربول ينتظره نهائي آخر هذا الموسم، حيث يستعد لمواجهة ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم 28 من الشهر الجاري.













