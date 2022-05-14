"بن غفير" يُعقب على علاج شقيق الأسير الزبيدي في مستشفى "إسرائيلي".. ماذا قال؟

عقب المتطرف وعضو الكنيست "الإسرائيلي" ايتمار بن غفير، مساء اليوم السبت، على معالجة شقيق الأسير البطل زكريا الزبيدي في مستشفى "إسرائيلي".

وقال "بن غفير" :"أنا في الطريق إلى مستشفى رامبام، يجب أن يتوقف هذا العار المتمثل في معالجة "فلسطيني" ضالع بإطلاق النار على الجنود ومقاتلي "اليمام" على حسابنا".

وتابع قائلاً:" زبيدي أنا في طريقي إليك".

وكان قد أصيب داود الزبيدي وهو شقيق الأسير زكريا الزبيدي خلال الاشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال أثناء حصارها لمنزل المقاوم البطل محمود الدبعي بجنين، أمس.

من جانبه قال مراسل إذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش: "توصف حالة داود الزبيدي شقيق زكريا الزبيدي بأنها خطيرة جدً، ووضع على أجهزة التنفس، ويتم الآن نقله إلى الـ CT في مستشفى "رامبام".

وزعم كدوش :" المستشفى في جنين هو الذي طلب نقله إلى "إسرائيل"، بدعوى أنه إذا لم يعالج هناك سيموت".