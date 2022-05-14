موعد اجازة عيد الأضحى 2022 في مصر

يبحث المصريون عن موعد عيد الأضحى المبارك 2022، حيث شهدت محركات بحث جوجل عن موعد إجازة عيد الأضحى في مصر، لا سيما أن شهر أبريل/نيسان الماضي في مصر، شهد أكبر عدد من أيام الإجازات، حيث تزامن الشهر مع عيد الفطر المبارك، وعيد تحرير سيناء وشم النسيم.

ويترقب ملايين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص في مصر، موعد إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي ستأتي خلال شهر يوليو/تموز المقبل.

ووفقا للحسابات الفلكية سيكون يوم السبت الموافق 9 يوليو/تموز هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، بينما سيكون يوم الثلاثاء 12 يوليو هو اليوم الرابع والأخير من أيام المناسبة الدينية.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر طبقا لما هو متبع من أول يوم وقفة عرفة، والتي توافق هذا العام الجمعة 8 يوليو/تموز.

ومشكلة إجازة عيد الأضحى هذا العام في مصر أنها تتزامن مع الجمعة والسبت وهما إجازة أسبوعية في البلاد، وهو ما مثل صدمة كبيرة وتحديدا للموظفين في القطاع الحكومي، الذين سيحصلون على 3 أيام فقط من إجازة العيد بالإضافة ليومين هما بالأساس إجازة أسبوعية.

ووفقا لما هو متبع يحصل القطاع الحكومي في مصر على 5 أيام إجازة عيد الأضحى بأجر كامل تبدأ بيوم الوقفة وتنتهي رابع أيام العيد، أما القطاع الخاص فيحصل على إجازة 3 أيام مدفوعة الأجر وهي يوم وقفة عرفة وثاني وثالث أيام عيد الأضحى.

الإجازات الرسمية في مصر 2022

وقبل الحصول على إجازة عيد الأضحى المبارك، توجد إجازة أخرى رسمية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وهي أيضا إجازة مدفوعة الأجر للقطاعين العام والخاص، وبعد إجازة عيد الأضحى يحصل المصريون على إجاز ثورة 23 يوليو، وهي توافق يوم السبت، بينما يحصلون أيضا على إجازة يوم 30 يوليو بمناسبة رأس السنة الهجرية وهو أيضا يوافق يوم السبت.

وفي شهر أكتوبر ستكون هناك إجازة يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر بمناسبة مرور 49 عاما على الانتصار في حرب السادس من أكتوبر عام 1973، أما الإجازة الأخيرة هذا العام فستكون يوم السبت الموافق 8 أكتوبر بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وحصل المصريون خلال الأشهر المنقضية من عام 2022 على عدد من الإجازات بمناسبة الأعياد الدينية والقومية، كان أولها الخميس 6 يناير بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ثم الخميس 27 يناير بمناسبة عيد الشرطة، والإثنين 25 أبريل الذي صادف شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وكانت أطول إجازة هي عيد الفطر المبارك والتي امتدت من 30 أبريل وحتى 5 مايو، تخلتلها إجازة عيد العمال في الأول من مايو.