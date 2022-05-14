وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في رام الله

شارك عشرات المواطنين، مساء اليوم السبت، في وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام بسجون الاحتلال الإسرائيلي بمدينة رام الله.

وخلال الوقفة، ردد المشاركون هتافات داعمة للأسرى المضربين ومطالبةً بحريتهم، وأخرى مؤيدة للمقاومة.

ويًشار إلى أنه يواصل الأسيران في سجون الاحتلال، خليل عواودة ورائد ريان، إضرابهما المفتوح عن الطعام تنديدًا باعتقالهما إداريًا والتمديد لهما دون محاكمة أو تهمة واضحة، بزعم وجود "ملف سري".

وحذر المشاركون في الوقفة، من خطورة الحالة الصحية للأسير خليل عواودة (40 عامًا)، وسط تعنت إدارة سجون الاحتلال للاستجابة لمطالبه.

وشهدت الحالة الصحية للأسير "عواودة"، من بلدة إذنا، غربي الخليل، تدهورًا كبيرًا، حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وهزال وإنهاك شديد وعدم انتظام في نبضات القلب والتنفس وانخفاض حاد في الوزن.

وقال نادي الأسير الفلسطيني :"أن الأسير عواودة يُواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 73 على التوالي، فيما يستمر الأسير ريان في إضرابه لليوم الـ 38 على التوالي".

وأوضح النادي، بأنه شرع الأسير عواودة بإضراب متواصل عن الطعام منذ الـ 3 من مارس/ آذار 2022، من أجل إنهاء اعتقاله الإداري.

جدير ذكره أنه يواصل الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم 134 على التوالي للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري تحت شعار "قرارنا حرية".