الاحتلال يقرر إعادة فتح حاجز بيت حانون" إيرز" اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، إعادة فتح معبر بيت حانون “إيرز” أمام حركة العمال والتجار من قطاع غزة بعد إغلاقه يوم الثالث من شهر مايو أيار الجاري 2022.

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن حكومة الاحتلال قولها في بيان لها، "نحيطكم علماً، أنه في ختام تقييم أمني، تقرر مساء اليوم (السبت) فتح معبر إيرز أمام خروج العمال وأصحاب التصاريح من قطاع غزة إعتباراً من يوم الأحد الوشيك الـ 15 من شهر مايو 2022، وذلك لأول مرة منذ إغلاقه في التاريخ الموافق ال 3 من شهر مايو 2022".

وأضافت أنه "سيكون استمرار السياسة المدنية ممكناً وفقاً لتقييم الأوضاع الأمنية والحفاظ على الإستقرار الأمني".