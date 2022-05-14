أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 14 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية أسعار الذهب في الجزائر اليوم، ويبحث عنها شيحة كبيرة من المتابعين وخاصة من التجار والمقبلين على الزواج، وبعد الزيادة الكبيرة في البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 14 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب في الجزائر

تراجعت أسعار الذهب في الجزائر خلال تعاملات، اليوم السبت 14 مايو/أيار 2022، بضغوط من هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 14 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في الجزائر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الجزائر نحو 6443 دينارا جزائريا (58.25 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 18

ونزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الجزائر مسجلا نحو 4832 دينارا (43.69 دولار)، وفقا لموقع " gold-price" المتخصص في أسعار الذهب.

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 14 مايو 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 3758 دينارا (33.98 دولار).

سعر الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الجزائر (الأكثر تداولا بالأسواق) ليسجل نحو 5638 دينارا (50.97 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 14 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في الجزائر نحو 200.430 ألف دينار (1811.88 دولارا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في الجزائر (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 45.107 ألف دينار (407.77 دولار).

أسعار الذهب في الجزائر اليوم السبت 14 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

تراجعت أسعار الذهب، عالمياً، أكثر من 1% أمس الجمعة، بفعل ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار وتوقعات برفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمعدل كبير.