إصابة محمد صلاح وخروجه من مباراة تشيلسي و ليفربول في نهائي كأس الاتحاد

تعرض الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول للإصابة في الدقيقة 32 من عمر المباراة ليتم استبداله اضطرارياً باللاعب البرتغالي دييجو جوتا، في المباراة المقامة حالياً بملعب "ويمبلي" في نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للموسم الحالي 2021-2022.

واشتكى محمد صلاح من آلام عضلة الفخذ الأيمن ما تسبب في عدم قدرته على استكمال المباراة المقامة حالياً.

وتواجد الدولي المصري محمد صلاح في التشكيل الرسمي لفريق ليفربول بعدما دفع به الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز لقيادة الهجوم في النهائي.

التقي تشيلسي ليفربول في 10 مباريات بكأس الاتحاد الإنجليزي من قبل، ووفقا لموقع الإحصائيات العالمي "ترانسفير ماركت"، فإن البلوز تفوق فى 6 مباريات، بينما فاز الريدز في 4 مباريات.

وأحرز تشيلسي في شباك ليفربول 21 هدفا خلال العشر مباريات التي جمعت بينهما، بينما سجل الريدز 16 هدفا.

تشيلسي ضد ليفربول

ويملك تشيلسي في رصيده 8 ألقاب لكأس الاتحاد الإنجليزى ليحتل المركز الثالث في قائمة الأكثر تتويجا باللقب على مدار التاريخ، متساويا مع توتنهام هوتسبير، ويستهدف حصد اللقب التاسع في تاريخه على حساب ليفربول اليوم.

ويحتل ليفربول المركز الرابع في القائمة بعدما فاز الريدز بلقب كأس إنجلترا 7 مرات في تاريخه جاء أخرها في نسخة 2006، متساويا مع فريق أستون فيلا الذى حصد هو الأخر 7 ألقاب، ويستهدف حصد اللقب الثامن أمام تشيلسي اليوم.

تعد مواجهة اليوم تكرارا لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين الفريقين، والتي فاز بها ليفربول على تشيلسي بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ويسعى تشيلسي إلى إضافة اللقب الثاني هذا الموسم بعد كأس العالم للأندية، بعد أن خرج من سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي وخسارة لقب كأس الرابطة والخروج من دوري أبطال أوروبا، حيث يعلم توماس توخيل المدير الفني للفريق أن مباراة اليوم فرصة جيدة للثأر من الريدز وحصد بطولة محلية حتى لا يخرج خالى الوفاض من الموسم الحالي.

ويسعى ليفربول بقيادة الألماني يورجن كلوب إلى تأكيد التفوق على تشيلسي وإضافة لقب جديد في الموسم الحالي بعد حصد كأس الرابطة، حيث إنه ينافس أيضًا على لقبي الدوري الإنجليزي أمام مان سيتي ودوري أبطال أوروبا في مواجهة ريال مدريد.

كان تشيلسي حسم تأهله لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، بعد فوزه على كريستال بالاس بهدفين دون مقابل في المواجهة التي جمعتهما على ملعب "ويمبلي"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.

بينما تأهل محمد صلاح ورفاقه على حساب منافسه مانشستر سيتي بنتيجة 3-2 في المباراة التي أقيمت على ملعب "ويمبلي" ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:-

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون، تياجو ألكانتارا، نابي كيتا.

خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

وجاء تشكيل تشيلسي ضد ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: تشالوبا، تياجو سيلفا، أنطونيو روديجر، ريس جيمس.

خط الوسط: كوفاسيتش، جورجينيو، ألونسو.

خط الهجوم: ماسون مونت، لوكاكو، بوليسيتش.