أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 14 مايو 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية باستمرار العديد من أسعار الذهب في البلدان العربية، وفي هذا المقال يقدم لكم أسعار الذهب في تونس، وهي تهم شريحة كبيرة من المتابعين خاصة التجار والمقبلين على الزواج، وبعد زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 14 مايو 2022

تراجع الذهب في تونس

تراجعت أسعار الذهب في تونس خلال تعاملات، اليوم السبت 14 مايو/أيار 2022، بالتوازي مع هبوط المعدن النفيس عالميًا بنهاية الأسبوع.

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 14 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في تونس

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في تونس، إلى نحو 180.25 دينار (58.23 دولار)، وفقًا لموقع "goldpricedata".

سعر جرام الذهب عيار 21

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في تونس اليوم، إلى نحو 157.72 دينار (50.96 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 14 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما نزل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في تونس، إلى نحو 135.19 دينار (43.68 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي بداية تعاملات اليوم في تونس، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 105.15 دينار (33.97 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 14 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في تونس

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في تونس، خلال التعاملات الصباحية، تراجعًا إلى نحو 5.605 ألف دينار (1811 دولارًا).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في تونس (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 1.297 ألف دينار (424.08 دولار).

أسعار الذهب في تونس اليوم السبت 14 مايو 2022

أسعار الذهب عالميًا

تراجعت أسعار الذهب، عالمياً، عند تسوية تعاملات جلسة، أمس الجمعة، مسجلة الانخفاض الأسبوعي الرابع على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار بدعم من توقعات الرفع الحاد للفائدة الأمريكية هذا العام.