أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 14 مايو 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في العراق بمختلف العيارات، حيث يبحث عنها الكثير من المتابعين، وخاصة التجار والمقبلين على الزواج، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية، قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 14 مايو 2022

تراجع أسعار الذهب في العراق اليوم

تراجعت أسعار الذهب في العراق خلال تعاملات، اليوم السبت 14مايو/أيار 2022، توازيا مع هبوط المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 14 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم في العراق

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق، بالتعاملات المسائية 67.570 ألف دينار (58.25 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

ونزل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في العراق اليوم، عند نحو 59.125 ألف دينار (50.97 دولار).

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 14 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما هبط سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، عند نحو 50.680 ألف دينار (43.69 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي خلال تعاملات اليوم في العراق، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 39.416 ألف دينار (33.98 دولار)، وفقا لموقع "جولد برايس".

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 14 مايو 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في العراق

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في العراق، خلال التعاملات اليوم، هبوطا عند مستوى 2.101 مليون دينار (1811.88 دولار).

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21)، سجل نحو 473.013 ألف دينار (407.77 دولار).

أسعار الذهب في العراق اليوم السبت 14 مايو 2022

أسعار الذهب اليوم عالميًا

تراجعت أسعار الذهب، عالمياً، أكثر من 1%، اليوم السبت، بفعل ضغوط ناجمة عن ارتفاع الدولار وتوقعات برفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمعدل كبير.