فلسطين تحصل على المركز الرابع عالميا في معرض دولي بالولايات المتحدة

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم السبت، حصول دولة فلسطين على المركز الرابع على مستوى العالم في الهندسة البيئية؛ عبر فريقها الطلابي المشارك في معرض آيسف الدولي في الولايات المتحدة الأميركية.

وأفادت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، بأن الطالبتين نجاح إبراهيم حلبية ومرح عبد الحميد الزير، من مدرسة بنات أبو ديس الثانوية في تربية ضواحي القدس، حصلتا على هذا المركز عن "مشروع المبرمج الذكي لترشيد استهلاك الماء أثناء الوضوء والاستحمام"، بإشراف المعلمة ردينة حمدان.

وأشاد وزير التربية والتعليم مروان عورتاني بتميز طلبة فلسطين في هذا المحفل العلمي العالمي، مؤكدا أن طلبة مدارسنا ومن خلال تألقهم في هذه المشاركات ورغبتهم في اطلاعهم على تجارب علمية مميزة في العلوم والتكنولوجيا والهندسة؛ يجددون التأكيد على إصرارهم؛ لرفع اسم فلسطين عالياً وتحديهم لكل الظروف والتحديات الماثلة أمامهم.

وأوضح أن مشاركة فلسطين كل عام في هذا الحدث تبرهن أهمية توظيف البحث العلمي وتعميمه في صفوف الطلبة؛ لتطوير منظومة التعليم، وجعل الطلبة مشاركين ومتفاعلين؛ كونهم قلب العملية التعليمية ومحورها.

بدوره، أشار رئيس قسم الإنترنت والمعلوماتية محمد وريدات، الذي ترأس الوفد الطلابي، إلى أن الوزارة أوفدت تسعة من طلبتها للمشاركة في هذا المعرض؛ مثلوها بخمسة مشاريع فاز منها مشروع: (المبرمج الذكي لترشيد استهلاك المياه أثناء الوضوء والاستحمام).