أسماء حجاج غزة المقبولين في موسم الحج 1443هـ - 2022م PDF، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، كشف أسماء الحجاج الذين تم قبولهم للسفر والحج في السعودية، وذلك بعد اعلان لجنة الحج بوزارة الأوقاف عن أسماء حجاج غزة، كما لاحظنا زيادة البحث عبر محركات بحث جوجل عن أسماء الحجاج لذلك قررنا أن نقدك لكم التفاصيل الكاملة مع مرفق كشف اسماء الحجاج من خلال رابط PDF.

أسماء حجاج غزة المقبولين في موسم الحج 1443هـ - 2022م PDF

أعلنت لجنة الحج بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أسماء حجاج قطاع غزة المقبولين والمعتمدين للحج هذا العام 1443هـ / 2022م، وذلك وفقاً للكشف المسلسل ضمن القرعة العامة المجدولة، التي تم إجراؤها عام 2013م.

ودعت اللجنة الحجاج المعلن أسمائهم إلى تسديد مبلغ (1500) ألف وخمسمئة دينار أردني كدفعة أولى من رسوم الحج، وذلك في أحد فروع البنك الإسلامي الفلسطيني أو البنك الإسلامي العربي بالمحافظات الجنوبية، وذلك ابتداء من صباح يوم الاثنين الموافق 16/5/2022م وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 19/5/2022م، ولن تقبل أي إيداعات بعد هذا التاريخ.

أسماء حجاج غزة المقبولين في موسم الحج 1443هـ - 2022م PDF

ودعت اللجنة الحجاج لتسليم إيصال الإيداع في إحدى شركات الحج والعمرة المرخصة من وزارة الأوقاف والشئون الدينية والتي يرغب الحاج السفر من خلالها. مشددة على عدم دفع أي مبالغ من قبل الحجاج للشركات.

أسماء حجاج غزة المقبولين في موسم الحج 1443هـ - 2022م PDF



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