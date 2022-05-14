سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 14 مايو 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، سعر الذهب في لبنان، والذي ارتفع خلال معاملات اليوم السبت، رغم تراجع "النفيس" عالميا عقب تصريحات الفيدرالي الأمريكي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم اسعار الذهب لا سيما بعد زيادة الاهتمام والبحث عبر محركات البحث جوجل، من قبل التجار ورجال الأعمال وأصحاب محلات الصاغة.

سعر الذهب في لبنان اليوم السبت 14 مايو 2022

سعر جرام الذهب عيار 24 في لبنان

صعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان في تعاملات السبت، ليصل إلى مستوى 88.211 ألف ليرة (58.23 دولار)، مقابل 87.933 ألف ليرة (58.35 دولار)

سعر جرام الذهب عيار 18 في لبنان

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان ليسجل نحو 66.158 ألف ليرة (43.68 دولار)، مقابل 65.946 ألف ليرة (43.76 دولار) عند إغلاق تداولات أمس.

سعر جرام الذهب عيار 14 في لبنان

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 51.456 ألف ليرة (33.97 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 12 في لبنان

وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.105 ألف ليرة (29.12 دولار).

سعر الذهب عيار 21 اليوم في لبنان

زاد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في لبنان (الأكثر تداولا بالأسواق) ليصل إلى مستوى 77.184 ألف ليرة (50.96 دولار)، مقابل 76.932 ألف ليرة (51.05 دولار) بنهاية تداولات أمس.

سعر الأوقية الذهب اليوم السبت في لبنان

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في لبنان نحو 2.743 مليون ليرة (1811.10 دولار)

سعر الجنيه الذهب في لبنان

وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان سجل نحو 617.472 ألف ليرة (407.64 دولار).