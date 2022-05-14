أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 14 مايو 2022.. انهيار بيتكوين، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، أسعار العملات الرقمية، والتي تراجعت خلال تعاملات اليوم السبت، حيث انخفضت بيتكوين بنحو 3.22% بعد أقل من 24 ساعة من الصعود، فيما خسرت القيمة السوقية للعملات الرقمية المشفرة اليوم السبت نحو 3% لتصل إلى 1.26 تريليون دولار، بحجم تداولات خلال آخر 24 ساعة سجل نحو 100.53 مليار دولار بقيمة خسارة 27 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 14 مايو 2022.. انهيار بيتكوين

وعلى صعيد البيانات، أظهر مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة الذي صدر يوم الخميس نموًا بنسبة 0.5% على أساس شهري في أبريل/نيسان، أبطأ من الزيادة بنسبة 1.6% في مارس/آذار، بسبب تخفيف الضغط الناتج عن ارتفاع تكاليف منتجات الطاقة. .

أظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس أيضًا أن مطالبات البطالة الأولية في الولايات المتحدة ارتفعت إلى 203 آلاف الأسبوع الماضي.

تراجع سعر بيتكوين ( Bitcoin BTC) العملة الرقمية الأكبر والأشهر في العالم، اليوم بنسبة 3.22% ليصل إلى 29448.96 دولار، كما انخفضت القيمة السوقية للعملة الرقمية الأكثر شعبية في العالم إلى مستوى 560.6 مليار دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 14 مايو 2022.. انهيار بيتكوين



وكان أعلى مستوى وصل إليه سعر بيتكوين في 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عندما سجلت 68 ألفا و992 دولارًا.

واستغل العديد من المستثمرين الانخفاض الكبير لعملة بيتكوين خلال الأسبوع الماضي، وبدأوا في عمليات "شراء للانخفاض" وسط رهان على قوة العملات المشفرة في التصدي للتضخم على المدى الطويل.

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 14 مايو 2022.. انهيار بيتكوين



انخفض سعر عملة إيثريوم Ethereum ETH بنسبة 2.11% مسجلًا 2022.83 دولار.

ونزل سعر بينانس كوين Binance coin BNB بنحو 5.44% إلى 284.10 دولار.

وتراجع سعر عملة الريبل XRP ما نسبته 3.95% إلى 0.4244 دولار.

وهوي سعر عملة كاردانو Cardano بما نسبته 8.64% لتسجل 0.52 دولار.

وربح سعر بولكادوت Polkadot بنحو 0.08% ليصل إلى 10.58 دولار.

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 14 مايو 2022.. انهيار بيتكوين



كما صعد سعر دوجكوين DOGE/USD بنحو 0.89% ليصل إلى مستويات 0.08908 دولار.

وتعتبر العملات المشفرة بمثابة وسيلة دفع رقمية غير نقدية، ويتم إدارتها وتداولها في نظام دفع لامركزي على الإنترنت ويحظى بحماية شديدة بعيدا عن سيطرة البنوك وتحكمها.

وحسب إحصائيات منصة Crypto.com لتداول العملات الرقمية المشفرة كان هناك ما يقرب من 300 مليون شخص يمتلكون عملات رقمية مشفرة مع نهاية 2021.

أسعار العملات الرقمية اليوم السبت 14 مايو 2022.. انهيار بيتكوين



وجاء اسم العلامة التجارية رفيعة المستوى غوتشي كأحدث اسم كبير يعلن أنه سيقبل العملة المشفرة كوسيلة للدفع، ما يمثل خطوة أخرى إلى الأمام لقبول العملات المشفرة من قبل الشركات الرئيسية.

يقبل بعض أكبر العلامات التجارية في العالم الآن العملات الرقمية، بما في ذلك شركة التكنولوجيا الكبيرة مايكروسوفت وشركة الاتصالات الأمريكية AT&T وسلسلة القهوة ستاربكس.