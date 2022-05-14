القائد النخالة يهنئ بسلامة الصحفي السعدي

هاتف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة، الزميل الصحفي مجاهد السعدي، مهنئاً بسلامته إثر عملية اغتيال الصحفية القدير شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين.

وهنأ القائد النخالة الزميل الصحفي مجاهد السعدي بسلامته ورفاقه من رصاص الاحتلال، معزياً باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة، سائلاً الله أن يتقبلها، ومرسلاً التحية للصحفيين وليد العمري وعلي السمودي.

وأشاد القائد النخالة بجهود الصحفي السعدي في نقل الحقيقة والدفاع عن كرامة شعبنا ومقاومتنا، مؤكداً وقوف حركة الجهاد إلى جانب الأخوة الصحفيين في معركتهم ضد الاحتلال، وفضح جرائمه ودحض مزاعمه بحق الشعب الفلسطيني.

من جهته، شكر الصحفي مجاهد السعدي هذا الاتصال من القائد أبو طارق النخالة، مقدراً هذا الاتصال واللفتة الراقية الذي وصفها بأنها ذات قيمة كبيرة ولا تقدر بثمن، مشيراً إلى ثقة الجماهير بالقائد أبو طارق المنحاز لأبناء شعبه في مواقفه النبيلة.