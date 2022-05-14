القيادي عدنان: "جنين" ترسَّخ عقيدة الجهاد حتى النفس الأخير

أشاد القيادي المحرر خضر عدنان، بصمود المقاومين وبسالتهم في الدفاع عن مخيم جنين، مؤكداً أن ذلك ليس غريباً على أبناء حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس وأبطال فصائل المقاومة في مخيم جنين وسائر المدن والبلدات الفلسطينية.

واعتبر عدنان أن عقيدة أبناء الجهاد هي القتال حتى النفس الأخير، والشهادة مع سبق الإصرار، مشيراً إلى أن هذا هو نهج القادة عصام براهمة وحمزة ابو الرب ووليد العبيدي وأبو السبع ومحمد شحادة، بأن نقاتل ولا نستسلم لهذا الاحتلال.

وقال عدنان في "تصريحات خاصة"، إن صمود الأخ محمود الدبعي في وجه قوات الاحتلال، والاشتباك معهم لعدة ساعات، هو صمود أسطوري لبطل من أبطال هذا المخيم، منوهاً إلى أن اعتقال المجاهد الدبعي لن يكسر إرادة وعزيمة المقاومين الذين يواصلون درب المقاومة.

وأضاف أن رسالة والد الشهيد رعد حازم بتزويد مخيم جنين والمقاومين بالرصاص والذخيرة، وارسال السلاح لهم، هي رسالة مهمة من والد شهيد تفتخر فلسطين كلها به، وسماع كلمته أقل واجب يمكننا القيام به، مطالباً بأن يكون السلاح ذخراً للمقاومة التي تقارع المحتل، وعدم استخدامه في الصراعات العشائرية والعائلية.

في ذات السياق، استنكر القيادي عدنان اعتداءات جنود الاحتلال على جنازة الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، معتبراً ذلك سقوطاً أخلاقياً مدوياً، وأن جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا كل بقاع فلسطين لن تمر دون عقاب.