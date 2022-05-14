متى موعد مباراة نهائي كأس الملك السعودي 2022 بين الهلال والفيحاء، يتساءل متابعو كرة القدم السعودية عن موعد مباراة نهائي كأس الملك السعودي 2022 بين الهلال والفيحاء، إذ حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين المباراة في تاريخ 19 مايو 2022، وسيقام على معلب الجوهرة المشعة في مدينة جدة، فهي ستكون بين فريقين قويين يسعيان للفوز بكأس البطولة، فكل فريق منهما يحرص على خوض المباراة بكل طاقاته ونجومه، لأن هذه البطولة تعتبر من الأهم على المستوى المحلي السعودي، بعد لقب الدوري السعودي.

📋لجنة المسابقات تعلن تعديل مواعيد مباريات الجولات المتبقية من @SPL ⏬https://t.co/YP1HRw0TB8 pic.twitter.com/HWiaonktJa — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) May 13, 2022

مباراة الهلال والفيحاء النهائي

ويبحث متابعو كرة القدم العربية على وجه العموم والسعودية بشكل خاص عن متى موعد مباراة نهائي كأس الملك السعودي 2022 بين الهلال والفيحاء، إذ باتت هذه المباراة محط بحث جماهير كرة القدم بشكل عام، ومحبو الهلال السعودي بشكل خاص، لاسيما بعد قرار تأجيل المباريات بشكل عام بعد وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد أمس الجمعة، وهنا نرصد لكم في وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، موعد مباراة الهلال والفيحاء النهائي، بعد أن أعلن رسميا عن الموعد الجديد

ريمونتادا الهلال ضد الإتحاد في ١٢ دقيقة.



• خماسيّة كالعادة 🤝 pic.twitter.com/5PdouNgJiv — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) May 13, 2022

الهلال والفيحاء نهائي كأس الملك

وعلى الرغم من تحديد تاريخ لعب مباراة الهلال والفيحاء نهائي كأس الملك، إلا أن اتحاد كرة القدم السعودي، والجهات المختصة في المملكة لم يحددوا بعد توقيت انطلاق المباراة، ويمكن أن تقرر الجهات المختصة عن ساعة لعب المباراة يوم خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالأخص قبل يوم الثلاثاء، لاسيما أن أياما قليلة تبقت على موعد قدوم المباراة النهائية بين الفريقين الكبيرين.

9⃣0⃣ دقيقة تفصلنا عن مواجهة #الفيحاء_ضمك ضمن الجولة السابعة والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين..#مع_الفيحاء #الفيحاء pic.twitter.com/YmZBSEeMQO — نادي الفيحاء السعودي (@Alfaihaclub) May 13, 2022

موعد نهائي كأس الملك السعودي 2022

ويعد فريق الهلال السعودي في أقوى الفرق في المملكة العربية السعودية، إذ ينافس على كل البطولات المحلية، وخاض ثلاث مباريات في بطولة كأس الملك السعودي، قبل أن يتأهل للمباراة النهائية ضد نادي الفيحاء، في إصرار من الناديين على خوض مباراة نارية تحدد مصير الفائز في البطولة المهمة على كل الأصعدة، كما إن فريق الفيحاء لن يستسلم لنادي الهلال السعودي، وخاصة بعد الأداء المميز له في المسابقات المحلية السعودية.