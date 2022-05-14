الجهاد يشارك في جنازة أبو عاقلة ويعزي باستشهادها

قدم وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي واجب التعزية والمواساة باستشهاد الصحفية القديرة شيرين أبو عاقلة، في بيت العزاء الذي أقيم في مقر رابطة الجامعيين وسط مدينة الخليل.

ونقل الوفد تعازي حركة الجهاد الإسلامي ممثلة بأمينها العام القائد زياد النخالة للشهيدة أبو عاقلة "مراسلة قناة الجزيرة الإخبارية"، والتي راحت ضحية الإرهاب الصهيوني الغاشم، في محاولة يائسة لإخماد صوت الحقيقة.

كما شارك وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في مراسم جنازة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي أقيمت في مدينة رام الله المحتلة، مستنكرين هذه الجريمة البشعة التي كشفت مدى الوحشية الصهيونية في استهداف الكلمة والصورة الفاضحة لهذا الاحتلال.

يذكر أن الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة، تعد من أعلام الصحافة الفلسطينية، واستشهدت برصاص قناصة الاحتلال خلال تغطيتها لاقتحام مدينة جنين يوم الأربعاء 11-5-2022م.