هل "شوكولاتة كيندر" تحتوي على بكتيريا السالمونيلا ؟

سحبت شركة فيريرو الإيطالية للحلويات عدداً من منتجات الشوكولاتة في أستراليا، بعدما سحبت منتجات من عدة دول أوروبية مطلع هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة معايير الغذاء في أستراليا، الخميس، أن المنتجات التي تمّ سحبها يمكن أن تكون ملوثة بالسالمونيلا.

ويتم بيع المنتجات، وتشمل كيندر سربرايز، في سلاسل محال كبيرة مثل كولز ووولورث.

وأضاف بيان الهيئة أنه "لا يتعين أن يأكل الزبائن هذا المنتج، ويجب إعادته إلى مكان الشراء والحصول على أموالهم كاملة".

وفتحت هيئة سلامة الغذاء الأوروبية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها تحقيقات بشأن تفشي عدوى السالمونيلا، وتعتزمان نشر تقييم الأسبوع المقبل.

وسُجِّلت 105 حالات مؤكدة و29 حالة اشتباه إصابة بالسالمونيلا في أوروبا حتى الآن، معظمها بين أطفال دون العاشرة.

وجرى تسجيل نحو نصف حالات الإصابة بالسالمونيلا في بريطانيا، حيث تم تسجيل أول حالة إصابة في 7 يناير/كانون الثاني الماضي.