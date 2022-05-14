سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم 2022.. سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع الجزائري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة الجزائرية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في فريق"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، هذه المقالة للتعرف عن سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم 2022.. سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر.

سعر الدولار في السوق السوداء الجزائر

استقر سعر اليورو اليوم في الجزائر، خلال تعاملات السبت 14 مايو/أيار 2022، لدى البنك المركزي، بينما ارتفع في السوق الموازية (السوداء).

سعر الدولار بالدينار الجزائري 2022

لم يتغير سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليسجل نحو 152.57 دينار للشراء، و152.65 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس عند الإغلاق؛ وفق ما أورد موقع بنك الجزائر "bank-of-algeria.dz".

فيما صعد سعر اليورو الأوروبي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى مستوى 187.41 دينار للشراء، و189.50 دينار للبيع، مقابل 187.15 دينار للشراء، و189.23 دينار للبيع، عند إغلاق تداولات أمس، بحسب موقع (exchangerates247) المتخصص في رصد أسعار صرف العملات في السوق الجزائرية الموازية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري

توقع صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول آفاق الاقتصاد العالمي، تراجع معدل البطالة في الجزائر بشكل ملحوظ خلال الأعوام المقبلة.

وأعادت مؤسسة بروتن وودز النظر في توقعاتها إلى الانخفاض لسنتي 2022 و2023، مستندة على نسبة تتراوح ما بين 11.1% و9.8%، في حين كانت تتوقع في تقريرها في أكتوبر/تشرين الأول ارتفاع البطالة إلى 14.7% سنة 2021.

وفي السنة المنصرمة، بلغت نسبة البطالة 13.4% حسب صندوق النقد الدولي الذي كان يتوقع منذ ستة أشهر نسبة 14.1% سنة 2021.

وحسب تقرير صندوق النقد الدولي، ستستفيد البلدان المصدرة للبترول في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من آفاق مبشرة سنة 2022 بسبب ارتفاع إنتاج النفط طبقا لاتفاق منظمة الدول المصدرة للبترول وحلفاؤها (أوبيب+) وأسعار بترول مرتفعة مما كان متوقعا ونجاح الحملات الواسعة النطاق للتلقيح في العديد من البلدان.

وستلعب العوامل الوطنية الخاصة دورا سنة 2022: ففي الجزائر، يتوقع أن يستفيد النشاط الفلاحي من كميات أمطار جد عادية بعد الجفاف سنة 2021.

وأوصى صندوق النقد الدولي في تقريره بتكييف “بعناية” السياسات الاقتصادية في السياقات الوطنية قصد مواجهة التقلبات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي ودعم الاستئناف مع حماية الفئات الهشة وضمان الأمن الغذائي والطاقوي.

سعر الدولار مقابل الدينار الجزائري في السوق السوداء اليوم 2022

سعر الدولار والإسترليني اليوم في الجزائر

استقر سعر الدولار اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند 146.06 دينار للشراء، و146.07 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس عند ختام التداولات.

وحافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارًا للشراء، و182 دينارًا للبيع.

سعر الدينار الجزائري اليوم السبت

وبقى سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، عند مستوى 177.97 دينار للشراء، و178.07 دينار للبيع.

بينما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، إلى نحو 220.77 دينار للشراء، و223.22 دينار للبيع، مقابل 220.01 دينار للشراء، و222.46 دينار للبيع بنهاية تداولات أمس.

اليورو مقابل الدينار الجزائري

سعر الريال والدرهم والدينار

استقر سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر خلال مستهل تداولات السبت لدى بنك الجزائر المركزي، عند مستوى 38.93 دينار للشراء، و38.94 دينار للبيع.

وحافظ سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) على مستواه عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

ولم يتغير سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر خلال مستهل تعاملات السبت لدى البنك المركزي، مسجلًا 39.76 دينار للشراء، و39.77 دينار للبيع.

كما استقر سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند مستوى 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي، نحو 475.31 دينار للشراء، و476.44 دينار للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

وعن سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، تراجع ليصل إلى 586.23 دينار للشراء، و592.74 دينار للبيع، مثابل 586.54 دينار للشراء، و593.06 دينار للبيع، عند إغلاق تعاملات أمس الجمعة.

سعر اليورو في السوق السوداء الجزائر اليوم 2022

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في الجزائر، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين..سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة