سعر الذهب عيار 21 في الأردن اليوم السبت 14/5/2022 ، يواصل المواطنون في الأردن البحث عن أسعار الذهب وخاصة عيار 21 الأكثر طلباً وخاصة بعد الحديث عن انخفاضها عالمياً وارتفاع اسعار النفط ن حيث توقف سعر الذهب عيار الذهب عيار 21 الخميس الماضي عند 37.80 دينار لغايات الشراء ، مقابل 36.30 دينار لجهة البيع، "فلسطين اليوم" تواصل البحث عن اهتمامات المواطنين وخاصة معرفة سعر الذهب عيار 21 في الاردن اليوم السبت 14/5/2022.





سعر الذهب عيار 21 في الاردن اليوم السبت 14/5/2022

سعر الذهب في الاردن يواصل الانخفاض منذ عدة أيام بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، ليكون الطلب بالسوق المحلية على الذهب بالوقت الحالي جيد مقارنة مع الفترة الماضية من هذا العام، مشيرا الى ان المعدن الأصفر فتح تداولاته العالمية اليوم الخميس عند 1848 دولارا للأونصة الواحدة.





سعر الذهب عيار 21 في الاردن اليوم السبت 14/5/2022

متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في الاردن بعملة دينار اردنى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

14 مايو 42.96 37.59 3 2.22 25.06 21.48

13 مايو 42.96 3 7.59 32.22 25.06 21.48

12 مايو 42.96 3 7.59 32.22 25.06 21.48

11 مايو 42.96 37.59 32.22 25.06 21.48

10 مايو 4 2.96 37.59 32.22 25.06 21.48

9 مايو 4 2.96 37.59 32.22 25.06 21.48

8 مايو 4 2.96 37.59 32.22 25.06 21.48

7 مايو 4 2.96 37.59 32.22 25.06 21.48

6 مايو 42.92 37.56 32.19 25.04 21.46

5 مايو 42.84 37.49 32.13 24.99 21.42

4 مايو 42.95 37.58 32.21 25.05 21.48





سعر الذهب عيار 21 في الاردن اليوم السبت 14/5/2022

الوحدة دينار اردنى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 42.96 دينار $60.58

سعر الذهب عيار 22 39.38 دينار $55.53

اسعار الذهب عيار 21 37.59 دينار $53.01

اسعار الذهب عيار 18 32.22 دينار $45.44

سعر الذهب عيار 14 25.06 دينار $35.34

سعر الذهب عيار 12 21.48 دينار $30.29

اسعار أوقية الذهب 1,336 دينار $1,884

اسعار جنيه الذهب 300.69 دينار $424.08

اسعار كيلو الذهب 42,955 دينار $60,582