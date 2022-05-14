إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح اليوم السبت 14 مايو 2022، عن إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون/ "إيرز"، شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الإحصائية، أن إجمالي المغادرة عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 1187 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 1089 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 926 مواطنا و143 أجنبياً، و118 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 885 مواطناً، و171 أجنبياً، و29 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى أربع وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.