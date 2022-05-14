سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم السبت 14-5-2022 بكم النهاردة ، نستعرض لكم سعر الذهب في مصر اليوم السبت 14-5-2022 ، وخاصة 21 ، وسط تساؤلات عن سعره النهاردة بعد الارتفاع الكبير الذي طرأ على سعر صرف خلال الاسبوع الماضي وانتشار الاشعارات بشأن اغلاق أسواق الذهب المصرية ، مما فندته الجهات المختصة ما بعد ذلك ،ليكون الفضول لدي المصريين لمعرفة سعر الذهب عيار 21 بالاضافة الى عيار 24 و18 ، "فلسطين اليوم" تقدم لكم سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم السبت 14-5-2022 بكم النهاردة.

سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم السبت 14-5-2022 بكم النهاردة

أسعار الذهب اليوم السبت 15-4-2022، "عيار 18-21-24 "

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 1285

سعر الذهب عيار 21 يسجل 1125

سعر الذهب عيار 18 نحو 964 جنيها

سعر الذهب في السعودية

سعر الذهب عيار 24 يسجل 218.47

سعر الذهب عيار 21 يسجل 191.16

سعر الذهب عيار 18 يسجل 163.85

سعر الذهب في الإمارات

سعر الذهب عيار 24 يسجل 213.93

سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم السبت 14-5-2022 بكم النهاردة





سعر الذهب عيار 21 يسجل 187.19

سعر الذهب عيار 18 يسجل 160.45

سعر الذهب في الأردن

سعر الذهب عيار 24 يسجل 41.30

سعر الذهب عيار 21 يسجل 36.14

سعر الذهب عيار 18 يسجل 30.97

سعر الذهب في الكويت

سعر الذهب عيار 24 يسجل 17.88

سعر الذهب عيار 21 يسجل 15.65

سعر الذهب عيار 18 يسجل 13.41

سعر الذهب في قطر

سعر الذهب عيار 24 يسجل 212.08

سعر الذهب عيار 21 يسجل 185.57

سعر الذهب عيار 18 يسجل 159.06

سعر الذهب في مصر بيع وشراء

كما وجاء متوسط سعر الذهب في الأيام السابقة في مصر بعملة جنيه مصري وهو على النحو التالي:





سعر الذهب في مصر عيار 21 اليوم السبت 14-5-2022 بكم النهاردة

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

11 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

10 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

9 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

8 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

7 مايو 1,120 980.07 840.06 653.37 560.03

6 مايو 1,120 980.18 840.15 653.44 560.09

5 مايو 1,116 976.58 837.06 651.04 558.03

4 مايو 1,119 979.51 839.58 653.00 559.71

3 مايو 1,110 971.71 832.89 647.79 555.25