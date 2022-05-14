وزير الأوقاف المصري يتساءل: أين ما يُسمى بالعالم الحر من استشهاد "الدرّة" و "أبو عاقلة"؟

أكد وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، اليوم السبت 14 مايو 2022، أن الاعتداء على مشيعي جنازة الصحفية شيرين أبو عاقلة يتنافى مع كل المواثيق الدولية والقيم الدينية والأعراف الإنسانية.

وتساءل الوزير جمعة عبر حسابه الشخصي، اليوم السبت، أين صوت ما يُسمّي بالعالم الحر ومنظماته الحقوقية؟؟ حيث من محمد الدرة إلى شيرين أبو عاقلة والاعتداء الصهيوني لم يتغير.

واعتدت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" على جنازة الزميلة شيرين أبو عاقلة خلال تشييع جثمانها أمس الجمعة في القدس المحتلة.

وسجلت عشرات الإصابات في صفوف الفلسطينيين في أثناء اعتداء جنود الاحتلال على موكب تشييع الزميلة شيرين إلى مقبرة جبل صهيون.

وحاصرت جنود الاحتلال المستشفى الفرنسي الذي انطلق منه موكب التشييع، وبمجرد تحركه اعتدت بالهراوات على المشيعين ومنعت انطلاقه.