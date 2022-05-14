موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة بعد التأجيل ، بدأت محركات البحث للتساؤل حو الموعد الجديد لمباراة الهلال والاتحاد ، بعد ان أعلنت الجهات الرسمية عن تأجيل مباراة الهلال والاتحاد السعودي، والتي من المقرر أن يتم عقد الأحد الموافق 15 مايو 2022، في سياق مباريات الجولة السابعة والعشرون من الدوري السعودي للمحترفين “كأس الأمير محمد بن سلمان”،واثير الجدي ايضاً بعد تعطل منصة حجز تذاكر مباراة الهلال والاتحاد ، والبحث عن موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة بعد التأجيل .





موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة بعد التأجيل

الجهات المسؤولة أكدت أنه سيتم تأجيل مباراة الهلال والاتحاد حتى إشعار أخر على أن يتم تحديد موعد رسمي للقاء الديربي السعودي في وقت لاحق، وبحسب ما ذكرته الجهات المسؤولة فسيتم تأجيل جميع مباريات الجولة السابعة والعشرون من كأس الأمير محمد بن سلمان، وجاء ذلك بعد أن أعلنت الحكومة السعودية الحداد على وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان.





موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة بعد التأجيل

لجنة المسابقات بالدوري السعودي للمحترفين من المتوقع أن تكشف عن مواعيد مباريات الجولة السابعة والعشرون من كأس الأمير محمد بن سلمان، ويترقب الجمهوري السعودي تحديد موعد مباراة الهلال والاتحاد بعد تأجيلها حيث ستكون المواجهة حاسمة لتحديد الفريق الفائز بلقب الدوري، فيحرص الاتحاد على مواصلة فرض سيطرته على الترتيب فيما يسعى الزعيم على انتزاع النقاط الثلاثة والحفاظ على حظوظه بحصد اللقب.

موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة بعد التأجيل

الجهات الرسمية أعلنت أنه سيتم تأجيل مباريات الدوري السعودي للمحترفين بعد الإعلان عن نبأ وفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ خليفة بن زايد رحمه الله حيث أعلنت الحكومة السعودية عن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وكانت الجهات المختصة في وقت سابق اعلنت على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الهلال في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 2021-2022، وما هي القنوات الناقلة؟

يحتضن ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، قمة جديدة في الكرة السعودية وكلاسيكو يجمع بين الاتحاد والهلال، ضمن مباريات الجولة الـ 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويتصدر الاتحاد جدول الترتيب برصيد 61 نقطة ويبتعد عن الهلال صاحب المركز الثاني بفارق 6 نقاط وذلك بعد فوز الزعيم على الاتفاق في المباراة المؤجلة.

وبالنسبة للنمور، فإن الأربع مباريات المتبقية في الدوري السعودي بمثابة نهائيات لا تحتمل الخسارة لتحقيق اللقب، خاصة بعد التعادل الأخير أمام الفتح بأربعة أهداف لكل فريق.

موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة بعد التأجيل

أما الهلال يأتي في المركز الثاني برصيد 55 نقطة، وسيهدف للخروج بنقاط المباراة كاملة للحفاظ على حظوظه في تحقيق اللقب الغالي، وحاله لن يختلف كثيرًا عن العميد، فالموج الأزرق لا يريد التفريط في أي نقطة خلال مبارياته المتبقية في المسابقة.

موعد مباراة الهلال والاتحاد القادمة بعد التأجيل

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال؟

وكانت المواقع اعلنت في وقت سابق عن القنوات الناقلة للمبارة التي تم تأجيلها بسبب وفاة الخليفة بن زايد تذاع مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

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