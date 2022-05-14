ترتيب دوري أبطال افريقيا 2022-موعد المباراة النهائية لدوري أبطال افريقيا 2022

ترتيب دوري أبطال افريقيا 2022- مع استمرار مسابقة المباريات، يبحث عشاق الكرة المستديرة عن ترتيب دوري أبطال افريقيا، بعد أن تأهل الوداد المغربي لنهائي دورى أبطال أفريقيا، على الرغم من تعادله مع ضيفه فريق بترو أتلتيكو الأنجولى بنتيجة 1 - 1، فى المباراة التى جمعتهما، على ملعب "محمد الخامس"، فى إياب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2021 - 2022.

ترتيب دوري أبطال افريقيا 2022

وكان الوداد قد نجح فى العودة من أنجولا، بتحقيق فوزا ثمينا فى لقاء الذهاب بنتيجة 3 - 1، يوم السبت الماضى.

أفتتح بترو أتلتيكو التسجيل عن طريق لاعبه جيلسون مورييرا فى الدقيقة 21، من تسديدة قوية سكنت على يمين حارس الوداد.

ونجح الوداد فى إدراك هدف التعادل، عن طريق اللاعب أمين فرحان، فى الدقيقة 28 من زمن المباراة، من ضربة رأسية.

ويرغب الوداد في التتويج بلقبه الثالث في مسابقة دوري أبطال أفريقيا بعد تتويجه سابقا بنسختي عامي 1992 و2017.

وينتظر الفريق المغربي فى المباراة النهائية، المتأهل من الأهلى ووفاق سطيف الجزائرى، والتى سوف تقام فى المغرب يوم 30 مايو الجارى، على ملعب "محمد الخامس".

نهائي دوري أبطال أفريقيا

وأصبح نهائي دوري أبطال أفريقيا بنكهة عربية خالصة، بعد تأهل الوداد المغربي، خصوصا أن الطرف الآخر للنهائي سيكون بين الأهلي المصري ووفاق سطيف الجزائري اللذين يلعبان غدا السبت، مباراة الإياب بدور الأربعة.

وسيكون هذا اللقاء، هو النهائي العربي رقم 15 في تاريخ دوري أبطال أفريقيا، بعد 14 مواجهة عربية خالصة بالبطولة القارية.

تاريخ دوري أبطال أفريقيا

بدأت النهائيات العربية لدوري الأبطال في نسخة 1987 بمواجهة بين الأهلي المصري والهلال السوداني وحسم الفريق المصري اللقب بالتعادل دون أهداف في السودان وفاز في القاهرة بنتيجة (2-0).

وتجددت النهائيات العربية في نسخة 1992، بعدما تقابل الوداد المغربي مع الهلال السوداني وفاز الوداد باللقب بعد التغلب بنتيجة (2-0) في المغرب والتعادل دون أهداف في السودان.

وحسم الترجي التونسي نسخة 1994 على حساب الزمالك المصري، بعد التعادل دون أهداف في القاهرة والفوز بنتيجة (3-1) في تونس، بينما فاز الرجاء المغربي بلقب نسخة 1999 أمام الترجي، بعد التعادل دون أهداف ذهابا وإيابا وتغلب الأخضر بركلات الترجيح بنتيجة (4-3).

وفاز الزمالك بلقب نسخة 2002 على حساب الرجاء، بعد التعادل دون أهداف في المغرب والفوز بالقاهرة بنتيجة (1-0).

ثم حسم الأهلي نسخة 2005 أمام النجم الساحلي التونسي، بالتعادل دون أهداف والفوز بنتيجة 3-0 في القاهرة.

كما فاز الأهلي بلقب 2006 على حساب الصفاقسي التونسي، بعد التعادل بنتيجة 1-1 في القاهرة وفاز الأهلي (1-0) في تونس.

وحسم النجم الساحلي لقب 2007، على حساب الأهلي، بعد التعادل دون أهداف في تونس وفوز جوهرة الساحل بنتيجة 3-1 في القاهرة.

وتقابل الوداد مع الترجي في نهائي نسخة 2011 وتعادلا دون أهداف في المغرب وفاز الترجي إيابا بنتيجة (1-0).

ثم تقابل الترجي مع الأهلي في نهائي نسخة 2012 وفاز الأهلي باللقب بعد التعادل بنتيجة (1-1) في مصر والفوز بنتيجة (2-1) في تونس.

وفي نسخة 2017، تقابل الأهلي مع الوداد في النهائي وتعادلا بنتيجة (1-1) في مصر، ثم فاز الوداد بهدف دون رد في الإياب.

وصعد الأهلي لنهائي عربي جديد في نسخة 2018 أمام الترجي وفاز بنتيجة (3-1) في مصر ولكنه خسر بنتيجة (3-0) في تونس، ليفوز الترجي باللقب.

وكان نهائي 2019 الأكثر إثارة بين الوداد والترجي، بعدما تعادل الفريقان بنتيجة (1-1) في المغرب ولكن لقاء الإياب لم يُستكمل، بسبب اعتراض لاعبي الوداد على عدم اللجوء لتقنية الفيديو، وتم احتساب اللقب للترجي.

أما آخر نهائي عربي لدوري الأبطال كان في نسخة 2020 بين الأهلي والزمالك قطبي الكرة المصرية وفاز الأهلي بنتيجة 2-1، في نهائي القرن الذي أقيم للمرة الأولى من مباراة واحدة بستاد القاهرة.