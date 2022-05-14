سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين..سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع اللبناني بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة اللبنانية مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين، بالإضافة سعر الدولار في لبنان في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين

تراجع سعر الدولار اليوم في لبنان مقابل الليرة، الجمعة 13 مايو/أيار 2022 لدى تعاملات السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة

ونزل سعر الدولار اليوم في لبنان لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) إلى 27000 – 27050 ليرة لبنانية لكل دولار مقابل 27050 – 27100 ليرة لبنانية لكل دولار أمس بحسب موقع lirarate.

برنامج سعر الدولار في لبنان السوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في لبنان

وبالأمس، قال مصدران قضائيان لرويترز إن رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي أفرج عنه بكفالة قدرها 100 مليار ليرة لبنانية أو ما يعادل 3.7 مليون دولار بسعر صرف السوق.

وتعد الكفالة هي الأعلى في تاريخ لبنان.

وألقي القبض على سلامة في 17 مارس آذار ووجهت إليه تهمة التواطؤ في الإثراء غير المشروع لشقيقه رياض سلامة حاكم مصرف لبنان الذي اتُهم فيما بعد بالإثراء غير المشروع.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

سعر صرف الدولار اليوم في لبنان اليوم

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في لبنان، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار اليوم السبت في لبنان عند الصرافين..سعر الدولار اليوم في لبنان لحظة بلحظة