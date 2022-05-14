سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن..اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم، رصد فريق العمل في موقع "فلسطين اليوم"، خلال الساعات الماضية عمليات بحث كثيرة من قبل الجمهور الاقتصادي العربي وخاصة السوري على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وخاصة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الامريكي، وبناء عليه سنخصص لكم هذه المقالة لتعرف على سعر الدولار اليوم السبت في سوريا لحظة بلحظة، وفق تحديثات البنوك كذلك أسواق العمل السورية الرسمية والغير رسمية.

سعر الدولار ساعة بساعة في سوريا

ارتفاع سعر الدولار اليوم في سوريا خلال مستهل تداولات أمس الجمعة 13 مايو/أيار 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار مقابل الليرة السورية الآن

وقفز التضخم في سوريا 878% مقارنة بعام 2010، الأمر الذي رفع من أصوات السوريين بضرورة مجاراة هذا الانهيار الحاصل، ولينادي متخصصون إلى حاجة الأسرة إلى نحو مليوني ليرة، أي ما يعادل 800 دولار كمستوى أدنى للعيش، في وقت يبلغ فيه متوسط الأجور 50 دولاراً شهريًا.

سعر الدولار في سوريا اليوم السبت

وخسر الاقتصاد السوري نحو 1.2 تريليون دولار منذ بداية الصراع السياسي، وانخفض متوسط العمر المتوقع للأطفال السوريين بمقدار 13 عامًا، بحسب تقرير دولي أعدته الأمم المتحدة بعنوان "ثمن باهظ للغاية".

الدولار ساعة بساعة في سوريا لحظة بلحظة

سعر اليورو والإسترليني في سوريا اليوم السبت

صعد سعر الدولار اليوم في سوريا، خلال تعاملات الجمعة، لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 3935 ليرة للشراء، و3970 ليرة للبيع، مقابل 3915 ليرة للشراء، و3950 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الخميس، بحسب "liranews"، الموقع المتخصص في رصد سعر صرف العملات في سوريا لدى السوق الموازية.

سعر الريال والدرهم والدينار في سوريا

وسجل سعر صرف الدولار اليوم في مدينة حلب 3930 ليرة للشراء، و3965 ليرة سورية للبيع للدولار الواحد، وتراوح سعر الدولار اليوم في إدلب بين 3875 ليرة للشراء، و3915 ليرة للبيع.

اسعار الدولار في سوريا أول بأول اليوم

انخفض سعر اليورو اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) لينزل إلى مستوى 4089 ليرة للشراء، و4131 ليرة للبيع، مقابل 4098 ليرة للشراء، و4140 ليرة للبيع عند إغلاق تعاملات أمس الخميس.

سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية في المصرف المركزي

سعر الدولار مقابل السوري

وقفز سعر الجنيه الإسترليني اليوم في سوريا لدى السوق الموازية (السوداء) ليصل إلى 4802 ليرة للشراء، و4854 ليرة للبيع، مقابل 4776 ليرة للشراء، و4829 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس.

ارتفع سعر الريال السعودي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى مستوى 1047 ليرة للشراء، و1060 ليرة للبيع، مقابل 1045 ليرة للشراء، و1057 ليرة للبيع في ختام تداولات أمس الخميس.

وصعد سعر الدرهم الإماراتي اليوم في سوريا لدى السوق السوداء ليصل إلى مستوى 1068 ليرة للشراء، و1081 ليرة للبيع، مقابل 1066 ليرة للشراء، و1078 ليرة للبيع عند إغلاق تداولات أمس.

وقفز سعر الدينار الكويتي اليوم في سوريا لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل إلى 12818 ليرة للشراء، و12957 ليرة للبيع، مقابل 12786 ليرة للشراء، و12925 ليرة للبيع بنهاية تداولات أمس الخميس.

أسعار العملات في سوريا السوق السوداء اليوم