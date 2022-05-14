سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم السبت..سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة، يبحث الكثيرين من أصحاب التعاملات المالية والتجارية في الوطن العربي بشكل عام والمجتمع المصري بشكل خاص، كل يوم عن أسعار وقيمة العملة المصري مقابل العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي الذي يشهد ارتفاعا ملحوظاً خلال الفترة الحالية في تعاملاته اليومية، الأمر الذي جعل من تداوله قيمة ومتابعة كبيرة لشرائه، لذلك قررنا أن نضع لكم في هذه المقالة سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية، بالإضافة سعر الدولار في مصر في السوق السوداء حتى اللحظه.

سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

وتراجع سعر الدولار اليوم في مصر، أمس الجمعة 13 مايو/أيار 2022، على شاشة البنك المركزي، ومواقع البنوك الحكومية والخاصة.

وانخفض متوسط سعر الدولار في مصر، وفق بيانات موقع البنك المركزي المصري صباح اليوم، إلى 18.27 جنيه للشراء، 18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.32 جنيه للشراء، و18.41 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار اليوم في مصر لحظة بلحظة

وفي البنك الأهلي المصري أكبر بنك حكومي، هبط سعر الدولار إلى 18.28 جنيه للشراء، و18.34 جنيه للبيع، مقابل 18.34 جنيه للشراء، و18.40 جنيه للبيع، أمس.

وفي بنك مصر، تكررت نفس أسعار البنك الأهلي.

كما نزل سعر الدولار لدى البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.36 جنيه للبيع، مقابل 18.35 جنيه للشراء، و18.42 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار في مصرالسوق السوداء

كم سعر الدولار اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر اليورو الأوروبي، وفقًا لموقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 19.04 جنيه للشراء، و19.14 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، و19.36 جنيه للبيع، أمس.

ونزل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر)، إلى مستوى 18.98 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع، أمس.

سعر صرف الدولار اليوم في سوق السوداء

وفي بنك مصر، انخفض سعر اليورو، إلى نحو 18.95 جنيه للشراء، و19.31 جنيه للبيع، مقابل 19.26 جنيه للشراء، 19.45 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك التجاري الدولي أكبر بنك خاص في مصر، هبط سعر اليورو، إلى نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.33 جنيه للبيع، مقابل 19.31 جنيه للشراء، و19.47 جنيه للبيع، أمس.

وأيضًا، هبط متوسط سعر الجنيه الإسترليني، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 22.31 جنيه للشراء، و22.43 جنيه للبيع، مقابل 22.55 جنيه للشراء، و22.67 جنيه للبيع، أمس.

أسعار الريال والدرهم والدينار اليوم في مصر

تراجع متوسط سعر الريال السعودي، حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى 4.87 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، أمس.

وفي البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي في مصر) نزل سعر الريال السعودي، إلى نحو 4.87 جنيه للشراء، و4.88 جنيه للبيع، مقابل 4.88 جنيه للشراء، و4.90 جنيه للبيع، أمس.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر

وفي بنك مصر، تكرر نفس أسعار البنك الأهلي.

وانخفض سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي (أكبر بنك خاص في مصر)، إلى نحو 4.86 جنيه للشراء، و4.89 جنيه للبيع، مقابل 4.88 جنيه للشراء، و4.91 جنيه للبيع، أمس.

كما تراجع متوسط سعر الدرهم الإماراتي، في السوق المصرفية، حسب البنك المركزي المصري، إلى نحو 4.97 جنيه للشراء، و4.99 جنيه للبيع، مقابل 4.98 جنيه للشراء، و5.01 جنيه للبيع، أمس.

وهبط أيضا سعر الدينار الكويتي حسب موقع البنك المركزي المصري، إلى نحو 59.46 جنيه للشراء، و59.90 جنيه للبيع، مقابل 59.62 جنيه للشراء، و60.07 جنيه للبيع، أمس.

الدولار في مصر اليوم

لمعرفة سعر صرف الدولار اليوم في مصر، وضعنا لكم مقطع الفيديو التالي لنوضح لكم من خلاله سعر الدولار في السوق السوداء في مصر اليوم..سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية