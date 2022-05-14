دخل الفرد في العراق 2022..كم يبلغ دخل الفرد في العراق، كشفت وزارة التخطيط العراقية، عن آليات تنفيذ المسح الشامل لتعيين الأسر الفقيرة وتقدير المستويات المعيشية، فيما أكدت أنها ستنفذ عبر أجهزة لوحية وبطرق متطورة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبدالزهرة الهنداوي، إن "نسب معدلات الفقر في العراق تصنف ضمن المساحات المتوسطة ما بين دون مستوى ذلك الخط وما يجتازه باتجاه الأعلى".

وبحسب المعايير الدولية يصنف دخول الأفراد ما دون الدولار ونصف، تحت مستويات خط الفقر، فيما تذهب تصنيفات أخرى بقياس تلك النسب على مستويات توفر الخدمات الأساسية وربطها بمستويات التعليم والأمن والاستقرار الاقتصادي.

دخل الفرد في العراق 2022

متوسط دخل الفرد في العالم 2022

الهندواي أشار إلى أنه بحسب الإحصائيات المتوفرة "دخول الفرد اليومية في العراق تعادل ما قيمته الدولارين وأكثر".

ويضيف الهنداوي أن "دخل الفرد إذا ما ضرب في عدد أفراد أسرته بمتوسط من 5- 6 أفراد، سنجد أن قيمة المدخل يتجاوز الـ400 دولار شهريا، وهو بذلك خارج مستويات خط الفقر العالمية".

وبحسب إحصائيات شبه رسمية فإن عدد سكان العراق لعام 2021 تجاوز الـ41 مليوناً، بمعدل نمو 2.3%، يقابلها ارتفاع في مستويات الفقر والبطالة التي تصاعدت معدلاتها بشكل كبير منذ انتشار جائحة كورونا.

وتستعد وزارة التخطيط لإطلاق استراتيجية خمسية جديدة تعني بتخفيف الفقر في العراق، تمتد من 2023 وحتى 2027.

وتدخل الخطة التي أطلقتها وزارة التخطيط عام 2018، لمكافحة الفقر في البلاد مراحل التنفيذ الأخيرة التي تنتهي عند نهاية العام الحالي.





متوسط دخل الفرد في العراق 2022

وتتعثر مساعي وزارة التخطيط والمنظمات المعنية بملاحقة الفقر في العراق جراء غياب إحصائية ديموغرافية بتعداد سكاني التي بموجبها تعرض التقسيمات بأعداد الأسر ومستويات الدخول المعاشية.

ورغم محاولات وزارة التخطيط بتحقيق تعداد سكاني ما بعد 2003، لكن أغلب تلك المساعي اعترضتها رغبات وأمزجة سياسية عطلت بموجبها إتمام ذلك الأمر.

ومطلع مايو 2022، شرعت وزارة التخطيط العراقية بتنفيذ المسح التجريبي الاجتماعي للأسر العراقية بهدف تحديد نسب الفقر في البلاد.

وقد شمل المسح بداية 6 محافظات تمهيداً لشموله عموم محافظات العراق بعد شهرَين، بحسب وزارة التخطيط.

متوسط دخل الفرد في العراق شهرياً

متوسط دخل الفرد في العراق 2022 بالدولار

وبشأن ذلك الأمر، يقول الهنداوي إن "المسح الشامل سيبدأ في يوليو/تموز المقبل، وسيستغرق قرابة الـ14 شهراً، على 4 مراحل"، مبيناً "سنكون أمام مؤشرات ونتائج بعد كل مرحلة، بدءاً من النتائج الأولية وانتهاءً بالنتائج النهاية بعد انتهاء المسح، الذي سيشمل كافة المحافظات بما فيها محافظات إقليم كردستان".

ويضيف المتحدث الرسمي، أن "الفرق المختصة بتنفيذ المسح ستجري سلسلة زيارات للعائلة الواحدة في منازلهم ، للاطلاع على كامل تفاصيل الأسرة، المتعلقة بالإنفاق اليومي والشهري ومختلف المجالات كالغذاء والتعليم والنقل والسكن وحتى نقل النفايات".

ويعطف بالقول: "المسح الشامل سينفذ بدعم وتعاون مع البنك الدولي وباستخدام تقنيات حديثة من الأجهزة اللوحية والباحثين المهيّئين والمدربين، وليس باستخدام الورق، لإجراء المسح بنحو متطور ومتقدم"، لافتاً إلى أن "استمارة المسح ستخلو من أسئلة تخص الديانة والقومية".