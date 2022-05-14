بيكيه: مورينيو دمر علاقات لاعبي برشلونة وريال مدريد

يرى جيرارد بيكيه، مدافع وقائد برشلونة، أن جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لريال مدريد والحالي لروما، كان سببًا في تدمير علاقات لاعبي قطبي الليجا، خلال فترته على رأس الفريق الملكي.



وقال بيكيه، في تصريحات نقلها موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي، اليوم الجمعة: "أتذكر أنه في المرة الأولى التي جاء فيها مورينيو إلى كامب نو مع ريال مدريد، بعد فوزه بالثلاثية مع إنتر ميلان، كانت ضربة قاسية له.. لأنه تعامل مع الواقع وخسر 5-0".



وأضاف: "في المؤتمرات الصحفية كان يضغط كل يوم، وكان ذلك كثيرًا بالنسبة لجوارديولا.. لم يكن (مورينيو) لديه شيء ليفعله في كرة القدم".



وتابع: "في ذلك الوقت كان أيضًا يدمر العلاقات بين اللاعبين.. إذا ذهب إلى لاعب وأخبره بأن شخصًا ما يكرهه، فسيصدقه اللاعب".



واختتم: "عندما كنت في المنتخب الوطني، وكنت على وشك أن أقول وداعًا لكاسياس، لم يكن يريد التحدث معي.. كان علينا أن نعقد جلسة بين لاعبي برشلونة وريال مدريد من أجل إعادة العلاقات، والعودة إلى غرفة الملابس متحدين كي نفوز (مع لاروخا)".