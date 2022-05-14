سعر الذهب اليوم السبت في السعودية

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:06 ص
14 مايو 2022
سعر الذهب اليوم السبت في السعودية
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يشهد سعر الذهب في السعودية اليوم السبت 14/5/2022، استقراراً في سوق التعاملات الصباحية، حيث بلغ سعر أونصة الذهب اليوم 1812 دولار     هبوط 0 $.

أسعار جرام الذهب اليوم

الوحدة السعر بالريال السعر بالدولار

سعر جرام الذهب عيار 24  218.46     58.26

سعر جرام الذهب عيار 22  200.26     53.40

سعر جرام الذهب عيار 21  191.16     50.98

سعر جرام الذهب عيار 18  163.85     43.69

سعر جرام الذهب عيار 14  127.44     33.98

سعر أونصة الذهب بيع      6,795.00   1,812.00

سعر أونصة الذهب شراء    6,798.75   1,813.00

جنية الذهب 8ج عيار 21   1,529.25   407.80

جنية الذهب 8ج عيار 22   1,602.08   427.22

جنية الذهب 8ج عيار 24   1,747.72   466.06

أسعار شراء سبائك الذهب 999.9 عيار 24

تاريخ البيانات 2022/05/14     

إحجام سبائك الذهب  ريال   دولار

سبيكة ذهب 1 جرام  240.31     64.08

سعر سبيكة الذهب اليوم 2.5 جرام   573.47     152.93

سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرام     1,136.02   302.94

سعر سبيكة الذهب اليوم 10 جرام   2,245.82   598.89

سعر سبيكة الذهب اليوم 20 جرام   4,461.05   1,189.61

سعر سبيكة الذهب أوقية     6,635.82   1,769.55

سبيكة الذهب نصف أونصة  3,475.64   926.84

سعر سبيكة الذهب اليوم أونصة     6,917.31   1,844.62

سعر سبيكة الذهب اليوم 50 جرام   11,076.17 2,953.64

سعر سبيكة الذهب اليوم 100 جرام  22,108.64 5,895.64

سعر سبيكة الذهب اليوم تولة 2,619.48   698.53

سعر سبيكة الذهب اليوم 1 كيلو     219,994.12       58,665.10

سعر سبيكة الذهب اليوم نصف كيلو 110,193.68       29,384.98

يتم تحديث أسعار سبائك الذهب آلياً

أسعار جرام الذهب في الأيام السابقة

الذهب في هبوط      عيار 24     عيار 22     عيار 21     عيار 18

2022-05-14     218.46     200.26     191.16     163.85

2022-05-13     219.55     201.25     192.11     164.66

2022-05-12     223.29     204.68     195.38     167.47

2022-05-11     221.60     203.13     193.90     166.20

2022-05-10     223.53     204.90     195.59     167.65

2022-05-09     227.03     208.11     198.65     170.27

2022-05-08     227.03     208.11     198.65     170.27

أسعار الذهب اليوم في السعودية بيع وشراء

أسعار البيع و الشراء 

بيع مستعمل   شراء جديد

الوحدات      ريال   ريال

عيار 22     195.26     227.26

عيار 21     186.16     219.16

عيار 18     158.85     218.85

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